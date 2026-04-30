TMMOB Enerji Çalışma Grubu'ndan panel: ABD ve İsrail’in İran’a saldırısının sonuçları konuşulacak

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısının sonuçlarının Türkiye, bölge ülkeleri, kıta ve dünya ölçeğinde ele alınacağı panel Ankara'da gerçekleştirecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Enerji Çalışma Grubu, bölgedeki tansiyonu ve küresel dengeleri derinden sarsan gelişmeleri ele almak üzere önemli bir panel düzenliyor. "ABD ve İsrail’in İran’a Saldırısı ve Sonuçları" başlıklı etkinlik, 2 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Panelde, saldırının Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya, enerji hatlarından küresel jeopolitik stratejilere kadar uzanan çok boyutlu etkileri uzman isimler tarafından analiz edilecek.

Ankara Yenişehir'de EMO Konferans Salonu'nda yapılacak etkinlikte TMMOB Enerji Çalışma Grubu'ndan Oğuz Türkyılmaz moderatörlüğü üstelenecek. Gazeteci Murat Yetkin "ABD ve İsrail'in Hesap Hataları; Avrupa, Çin ve Rusya’nın Durumu ve Sürecin Türkiye'ye Etkileri" başlığı ile konuşacak.

Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran "İran-ABD Çatışması, Savaşı: Ne Beklenir, Ne Çıkar?"; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seriye Sezen “ABD ve İsrail’in İran’a Saldırısında Çin Nerede?”; Petrol Mühendisi Necdet Pamir “İran’a Saldırı, Hürmüz ve Enerji Güvenliği” başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek.