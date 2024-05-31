TMMOB gelecek için çalışacak

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu bugün başlıyor. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Bilim, teknik ve emeğin ışığında halk için, ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bugün seçimli genel kurula gidiyor. 2 Haziran'a kadar sürecek genel kurul Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde saat 10.00’da başlayacak. Genel Kurul, divan seçimleri ile birlikte açılacak. Gündemin karara bağlanmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir konuşma gerçekleştirecek. Ardından aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullları ve SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul’un da yer aldığı konuk konuşmacılara söz verilecek.

Komisyonların seçimi ve Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının açıklanmasının ardından 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında ise TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde oy kullanılacak.

70. YAŞINI KUTLAYACAK

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz BirGün'e yaptığı açıklamada, "Bizler, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları: Yaşadığımız sorunların, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olmadığının da bilincindeyiz. Tüm toplum olarak el ele, dayanışma içerisinde mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. 47. çalışma dönemimizde tüm faaliyetlerimizi bu bilinç ve sorumlulukla sürdürdük. Depremlerden orman yangınlarına, sel felaketlerine, çevre katliam ve talanlarına kadar nerede bir efkâr varsa tüm örgütlü gücümüzle oradaydık. Bu yıl TMMOB’nin 70. yaşını kutlayacağız. Bugüne kadar nasıl bıkmadan, inatla sözümüzü söylediysek, bundan sonra da bilim, teknik ve emeğin ışığında halk için, ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Emin Koramaz

"Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden asla geri adım atmayacağız" diyen Koramaz örgütün taleplerini ise şu ifadelerle anlattı:

"Örgütsel yapımızın, demokratik işleyişimizin, iç hukukumuzun ve kamusal varlığımızın çiğnenmesine göz yummayacağız! Bu örgüt bizlere Harun Karadeniz’lerin, Akın Özdemir’lerin, Teoman Öztürk’lerin mirasıdır. 70 yıldır nasıl yaptıysak, bundan sonra da örgütümüze, örgütlülüğümüze aynı duygularla sahip çıkmaya devam edeceğiz! TMMOB ve bağlı Odaların ellerinden alınan mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti belirleme yetkisi ile kamusal ve mesleki denetim yetkilerinin iade edilmesini istiyoruz. Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz. Kamu çalışanı üyelerimizin ek göstergelerinin ve özel hizmet tazminatlarının eşdeğer kadrolara uygun olarak güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz. Liyakate dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz. Açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilen tüm emekliler gibi emekli maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz. Özelleştirme uygulamalarına son verilmesini, kamucu politikalara dönülmesini, kamu yatırımlarının ve kamuda istihdamın artırılmasını istiyoruz. Mühendislik, mimarlık ve şehir planlamayı yok sayan, bilime ve tekniğe aykırı mevzuat ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, tüm halkımız için insan onuruna uygun bir yaşam istiyoruz. Ve böylesi bir gelecek için mücadele ediyoruz!"