TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Merkez seçimleri yapıldı: Gıdaya erişim kamusal bir sorumluluktur

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'ne bağlı Gıda Mühendisleri Odası'nın Genel Merkez seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlere tek liste olarak giren Çağdaş Mühendisler grubu seçimi kazandı. Seçimi kazanan gıda mühendisleri bir bildiri yayımladı.

Mühendisler "Üye ve konuklarımızın katkılarıyla zenginleşen genel kurulumuzda geçmiş dönem Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporları sunulmuş, üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmış ve 15. Dönem Yönetim Kurulu, genel kurula katılan delegelerin oy çokluğuyla aklanmıştır" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası adına yayımlanan bildiri şu şekilde:

Dünyada ve bölgemizde artan savaş ve çatışma, gıda güvencesi ve gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Savaş politikaları; tarımsal üretimi sekteye uğratmakta, tedarik zincirlerini kırmakta ve gıdaya erişimi zorlaştırmaktadır. Artan jeopolitik gerilimler, özellikle dar gelirli kesimler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimini tehdit etmektedir. Güvenilir gıdaya ulaşmak bir hak olup, hiçbir koşulda savaş ve çatışma politikalarının gölgesinde bırakılmamalıdır. Bu nedenle barıştan yana politikaların güçlendirilmesi ve gıdaya erişimin kamusal bir sorumluluk olarak ele alınması gerekmektedir. Küba’dan Filistin’e Ukrayna’dan İran’a ve Suriye’ye kadar gıdanın halklar için bir soykırım ve ambargo uygulaması olarak kullanılması bir insanlık suçudur ve kabul edilemez bir durumdur.

Beslenme, her bireyin sağlıklı gelişimi ve yaşam kalitesi için temel bir gereksinimdir. Ancak ülkemizde gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış, toplumun geniş kesimlerinin yeterli ve dengeli beslenmesini zorlaştırmaktadır. Gıda güvencesi ve gıda güvenliği, kamusal bir sorumluluk olarak ele alınmalıdır.

Temiz ve güvenli içme suyuna erişim, halk sağlığının korunması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. İçme ve kullanma sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kriterlerine uygunluğu; su kaynaklarının korunması, arıtma süreçlerinin etkinliği ve dağıtım sistemlerinin güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Su kaynaklarında artan kirlilik yükü, iklim değişikliğine bağlı kuraklık riski ve altyapı yetersizlikleri, güvenli su teminini tehdit etmektedir. Bu kapsamda, suyun kaynağından son kullanıcıya kadar tüm aşamalarda düzenli izleme, risk değerlendirmesi ve kalite kontrol mekanizmalarının uygulanması zorunludur. Güvenli suya kesintisiz erişimin sağlanması için bilimsel esaslara dayalı, sürdürülebilir ve kamusal denetimi güçlü su yönetim politikaları hayata geçirilmelidir.

Çocukların sağlıklı beslenmesi bir hak olup, bu hakkın korunması ve geliştirilmesi kamu kurumlarının sorumluluğundadır. Okullarda ücretsiz ve sağlıklı öğün uygulamaları hayata geçirilmeli, beslenme eğitimi müfredata dahil edilmeli ve bu alanda gıda mühendislerinin istihdamı sağlanmalıdır.

Gıda mühendislerinin sektörel bazda yeterli ve nitelikli istihdam edilmemesi ve meslektaşlarımızın yaşadıkların hak kayıpları mağduriyet yaratmaktadır. Kamuda gıda mühendisi istihdamı artırılmalı, özel sektörde kayıt dışı çalışma ve güvencesizlik önlenmelidir. Meslektaşlarımızın hak ettiği çalışma koşullarına ulaşması için mücadelemiz sürecektir.

Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve toplumsal eşitsizlikler kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için gerekli tüm yasal ve toplumsal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Kadın meslektaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığa, mobbinge ve eşitsizliğe karşı durmaya devam edeceğiz.

Gıda Mühendisleri Odası tüm şube ve temsilcilikleriyle birlikte denetim süreçlerinde ve ilgili bakanlıklarla etkin iletişim kurarak, örgütlü çalışmalarını sürdürecek; gerekli iyileştirme süreçlerini proje ve paydaş etkileşimleriyle hayata geçirecektir.

Gıda Mühendisleri Odası olarak; barıştan, eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana duruşumuzu sürdürmeye; emeğin, bilimin ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz.

Tüm kamuoyuna ve basınımıza saygıyla duyurulur.

Bilimsel üretimden, güvenli gıdadan ve kamusal denetimden vazgeçmiyoruz.

Emeğin değersizleştirilmediği, hiçbir bireyin açlıkla sınanmadığı bir sistem mümkündür.

Gıda bir hak, mühendislik bir sorumluluktur.

Laiklik ilkesi ve Cumhuriyetin getirileriyle birlikte yürüdüğümüz bu yolda,

Yaşasın örgütlü mücadelemiz.

Yaşasın TMMOB.

Yaşasın Gıda Mühendisleri Odası.