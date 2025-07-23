TMMOB heyeti Adana’da: "Sadece halk iradesine değil, halkın seçimlere olan inancına da darbe vuruldu"

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB’ye bağlı Odaların ve Adana birimlerinin yöneticileri, Adana’da; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’la dayanışma dileklerini ilettikleri ve tutuklu belediye başkanlarının derhal serbest bırakılmasını talep eden basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasının ardından TMMOB heyeti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili Gürol Geçer’i ziyaret ederek, Zeydan Karalar’ın haksız tutuklanmasına tepkilerini ve dayanışma dileklerini ilettiler.

Heyet, Zeydan Karaların eşi Nuray Karalar’ı da evinde ziyaret ederek kendisine TMMOB’nin dayanışma dileklerini ilettiler.

Belediye önünde gerçekleştirilen basın açıklaması, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

Bir demokrasi utancına, bir hukuk skandalına tepkilerini dile getirmek, demokrasiye ve Adana halkının iradesine duydukları saygıyı göstermek için Adana’da olduklarını belirten Koramaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Gönül isterdi ki geçmişte olduğu kimi zaman Zeydan Başkanın, kimi zaman Odalarımızın kent ve kentliye dair düzenlediği bir etkinlik için buraya gelmiş olsaydık.

Yine her zamanki gibi ülkemizin ve Adana’mızın aydınlık geleceği için mesleki bilgi birikimimizden süzülen görüşleri sizlerle paylaşsaydık.

Ancak üzülerek belirtmek isterim ki, bir demokrasi utancına, bir hukuk skandalına tepkimizi dile getirmek için buradayız.

Meslektaşımız, Makina Mühendisleri Odamızın geçmiş dönem Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar’la ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile dayanışmamızı ifade etmek için buradayız.

Demokrasiye ve Adana halkının iradesine duyduğumuz saygıyı göstermek için buradayız.

Hepimizin gözü önünde ülkemiz büyük bir felakete sürükleniyor.

Dikta rejiminin alenen kurumsallaştırıldığı, hukukun fiilen askıya alındığı ve adaletin işlemez hale getirildiği bir süreçten geçiyoruz.

Siyasi güdümlü kararlarla, seçilmiş Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyımların atandığı, Cumhurbaşkanı adaylarının, siyasi parti başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının cezaevinde tutulduğu, bir ülkede, asgari ölçütte de olsa demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

Çünkü sandık demokrasisine bile saygı gösterilmemesi, sadece halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına da darbe vurmaktadır.

Ülkemizin demokratik, eşit ve bir arada, barış içerisinde yaşayabileceği bir geleceği tehdit etmektedir.

Bu zihniyet tarihe kara bir leke olarak düşmüştür.

Bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak ne bu hukuksuz düzeni ne de antidemokratik dayatmaları kabul etmiyoruz.

Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur.

"TMMOB OLARAK HER DÖNEMDE BASKICI UYGULAMALARIN KARŞISINDA OLDUK"

Ülkeyi yönetenleri, ülkenin en acil sorunları olan işsizlik, açlık, güvencesiz bir gelecek, her geçen gün artan borç yükü ortada duruyorken, bu ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye, anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz.

Siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz:

Halkın iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir.

Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir.

Siyasi gerekçelerle hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan tüm siyasetçiler serbest bırakılmalı, Zeydan Başkan ve seçilmiş tüm belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir

TMMOB olarak tarihimizin her döneminde antidemokratik ve baskıcı uygulamaların karşısında olduk. Bundan sonra da demokrasiden, özgürlüklerden, halkların kardeşliğinden ve barıştan yana tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Türkiye’deki 700 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütü TMMOB olarak nerede olursa olsun halkın iradesini ve demokrasiyi her şeyin üstünde tutuğumuzu ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Ülkemizi asla karanlığa teslim etmeyeceğiz!”