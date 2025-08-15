TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi: Depremler değil, ihmal öldürüyor

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 26’ncı yılında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Şube Başkanı Bengi Atak okudu. Toplantıya, Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Abdullah İncir ile Şube Sekreter Yardımcısı Ufuk Akın katıldı. Açıklamada, depreme hazırlıkta kaybedilen 26 yıla dikkat çekilerek, rant odaklı politikaların binlerce cana mal olduğu vurgulandı.

Atak, 17 Ağustos’un ardından hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Türkiye’nin 2023’e kadar depreme hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini, ancak planın büyük ölçüde uygulanmadığını belirtti. Atak, “Aradan geçen 26 yıla rağmen deprem tehlikesi, bugün hâlâ İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yaşayan yurttaşlarımızın en büyük endişesidir. Nitekim bu endişe boşuna olmayıp son derece haklı gerekçelere dayanmaktadır. Deprem, doğal bir olaydır; afete dönüşmesi ise tamamen insan kaynaklıdır. Bilimsel bilgi ışığında hareket edildiğinde depremler felakete dönüşmez, can ve mal kaybı yaşanmaz” dedi.

"RİSKLİ YAPILARIN YALNIZCA YÜZDE 4’Ü DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Bakanlık verilerine göre 6 milyon civarında yapının riskli olduğunun açıkça dile getirildiğini hatırlatan Atak, şunları söyledi:

“Yetkili kurumlar tarafından 6 milyon civarı yapının riskli olduğu itiraf edilmektedir. 2012 yılından bu yana tespit edilen riskli yapılardan yalnızca 238 bin civarının dönüşümü tamamlanmıştır. Yani sadece yüzde 4’lük bir oran söz konusudur. Kentsel dönüşümler, sadece rantı yüksek bölgelerle sınırlı kalmıştır.”

"DEPREMZEDELERE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

6 Şubat depremlerinin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen, vaat edilen 650 bin konutun yalnızca yüzde 32’sinin teslim edildiğini kaydeden Atak, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün deprem bölgesinde hâlâ geçici yerleşim alanları, altyapı sorunları ve eğitim-sağlık eksiklikleri devam etmektedir. Depremler kaçınılmaz; ancak afetler önlenebilir. Toplumun yaşam hakkı, siyasal ve ekonomik çıkarlara kurban edilemez. Rantı önceleyen değil, insanı önceleyen bir kentleşme anlayışı derhal uygulanmalıdır. Depremler değil, ihmal öldürüyor. Bilimsel bilgi ışığında hareket edildiğinde depremler felakete dönüşmez.”