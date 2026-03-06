TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’ndan 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele' paneli

HABER MERKEZİ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele’ başlıklı panelini 7 Mart 2026 Cumartesi günü TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Konferans Salonu'nda 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

3 Mart tarihini, ülkedeki iş cinayetlerine dikkati çekebilmek ve işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan eden TMMOB, bu kapsamda etkinlik düzenleyecek.

Düzenlenecek panelde, geçmişte tarım işçiliği ve ruhsatsız işletmelerde yoğunlaşan çocuk işçiliğinin, özellikle MESEM eliyle yasal biz zemin gibi gösterilerek kitlesel boyutlara ulaşmasına yoğunlaşılarak çocuk işçiliğine karşı mücadele yöntemlerini farklı disiplinlerin görüşleri ile ele alınması hedefleniyor.

7 Mart’ta ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılacak panelde TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’ndan Aydan Adanır Usta, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Ertuğrul Oruç, Urfa Barosu Emek Komisyonu’ndan Av. Zehra Çelik, Çocuk Hakları Savunucusu Ezgi Koman, İSİG Meclisi’nden Murat Çakır sunum gerçekleştirecek.