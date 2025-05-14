TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu: “Dayatılan düzeni kabul etmiyoruz”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu, son dönemde artan baskılara, hak gasplarına ve kadın bedenine yönelik politik müdahalelere karşı İzmir Mimarlık Merkezi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Ebru İşcan Ayaz okudu.

2025’in “aile yılı” ilan edilmesine ilişkin konuşan Ayaz, “Aile üzerinden şekillenen politikalar, kadınları yalnızca anne, eş, hizmetkâr rolleriyle tanımlıyor; devlet kendi normlarına uymayan kadınları ötekileştirmeye devam ediyor. Oysa bizler, bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Emeğimizle, aklımızla, mücadelemizle buradayız ve hiçbir siyasal ajanda bizi görünmez kılamaz” dedi.

Kadınların kamusal yaşamdan dışlandığı, karar alma mekanizmalarından uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, “Bizler, bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Emeğimizle, aklımızla, mücadelemizle buradayız ve hiçbir siyasal ajanda bizi görünmez kılamaz” denildi.

Ayaz, Boğaziçi Üniversitesi’nde 6 yaşındaki çocukların evlendirilebileceği beyanında bulunan ve pedofiliyi normalleştiren Nureddin Yıldız’a karşı gerçekleştirilen protestolara ilişkin, “97 öğrencinin gözaltına alınması, kadın ve çocuk haklarını savunmanın bu düzende nasıl suç sayıldığının yeni bir göstergesidir. Biz kadınlar bugüne kadar susmadık, bugün ve bundan sonra da susmayacağız. Gasp ettiğiniz İstanbul Sözleşmesi’nden de vazgeçmeyeceğiz” dedi.

UTANÇ SİZİN, DİRENİŞ BİZİM

“Coğrafyamızda bir yandan da biz kadınların bedenleri üzerindeki söz hakkı da sistemli biçimde gasp ediliyor” ifadelerini kullanan Ayaz, şöyle konuştu: “Sezaryen doğum şeytanlaştırılıyor, vajinal doğum kutsanıyor. Tıbbi tercih değil, politik dayatma yapılıyor Kadınların nasıl doğuracağına dahi devlet karar vermeye çalışıyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Hayır! Beden bizim, karar da bizimdir!”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolardaki hak ihlallerini hatırlatan Ayaz, “Gözaltına alınan çok sayıda kadına çıplak arama dayatıldı; kadın bedeni bir kez daha devletin denetim ve cezalandırma aracı haline getirildi. Bu uygulamalar yalnızca bir hak ihlali değil, açıkça sistematik bir işkencedir. Direnişi susturmak için bedenimize saldıran AKP iktidarına cevabımız nettir: Bu utanç sizin, direniş bizimdir” şeklinde konuştu.

LGBTİ+’lara yönelik yasa teklifine ve toplumsal cinsiyet kavramının kamu politikalarından çıkarılmasına da yer verilen açıklamada, “Bu nefret ancak bizi daha çok kenetler, daha çok örgütler. Çünkü eşitlik olmadan adalet olmaz” denildi.

AKP’YE SESLENİYORUZ

Son olarak, evlilik kredisi alan çiftlere yönelik doğum teşvikine ve üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara KPSS şartı aranmadan memur olma hakkı tanıyan yasa teklifine değinen Ayaz, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu tür uygulamalarla hem ekonomik kriz koşullarında kadın bedeni üzerinden ahlaki ve siyasi pazarlıklar yapılmakta, hem de kadının kamuda yer alabilmesi için bilgi, birikim ve sınav değil; doğurganlık kriteri esas alınmaktadır. Liyakat ilkesi bir kenara atılırken, kadın emeği bir kez daha değersizleştirilmektedir. Buradan bir kez daha AKP iktidarına sesleniyoruz: Bizlere dayattığınız bu düzeni kabul etmiyoruz. Ne makbul kadın tanımlarınıza sessiz kalmamızı ne de korkmamızı bekleyin. Eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizden geri adım atmayacağız.”