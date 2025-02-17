TMMOB İzmir İl Sekreteri Aykut Akdemir'e “Kürtçe slogan” soruşturması

Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Sekreteri Aykut Akdemir, herhangi bir açıklama gösterilmeden terörle mücadele birimi tarafından ifadeye çağrıldı.

Akdemir'in, 15 ay önce Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen Roboski ve Maraş anmasına katıldığı belirtildi.

Anma sırasında atılan Kürtçe sloganlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Akdemir ifade sonrası açıklama yaptı.

Açıklamaya; odalar, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

Akdemir'in avukatlığını üstlenen İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, basın açıklaması sırasında bazı Kürtçe sloganlar nedeniyle Akdemir hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

O gün yaşananları ayrıntılı şekilde anlattıklarını belirten Yılmaz, “Tutanakların gerçeği yansıtmadığını ifade ettik. Basın açıklaması, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından hazırlanmış ve çağrılar da bu platform tarafından yayınlanmıştır. Açıklamalar hukuka uygundur. Suçlamaların asılsız olduğunu belirttik” diye konuştu.

Açıklama sırasında Akdemir'in Kürtçe sloganlarını başlatan kişi olarak suçlandığını ifade eden Yılmaz, “Suçlamanın temelinde bu vardı. İki Kürtçe sloganının atılması iddiasıyla ifade vermesi istendi. Oysa orada suç unsuru oluşturacak bir içerik yoktu. Durumu izah ettik. Ayrıca sloganları da Akdemir attırmadı” dedi. Yılmaz, soruşturmanın Akdemir açısından olumlu sonuçlanacağını ve herhangi bir hukuki sorunun yaşanmayacağını ifade etti.

"KABULÜMÜZDÜR"

Akdemir ise şunları dile getirdi: “Olayın üstünden yaklaşık 15 ay geçmiş. Konu zaten basın açıklaması. Sloganın içeriğinde de bir suç unsuru yok. Tercümesi yapılmış. Bir basın açıklamasında bu sloganları atmak suç değil. Diğer taraftan da İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri çağrı yapar metni hazırlar ama onun dışındaki bütün süreç kitleye aittir. Bu gecikmiş bir iş. Nedenini önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Kabulümüzdür” dedi.