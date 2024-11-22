TMMOB, 'Kentsel gelişim politikaları ve İstanbul içme suyu havzaları' sempozyumu düzenliyor

Hızla büyüyen İstanbul, artan nüfus ve kentleşme baskısı altında doğal kaynaklarını korumak için ciddi bir mücadele veriyor. Kentin içme suyu havzaları, genişleyen kentsel alanlar, mega projeler ve çevre üzerinde yoğunlaşan insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün daha fazla tehdit altına giriyor.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin Karaköy'deki binasında düzenlenen sempozyum, İstanbul’un içme suyu havzalarını koruma ve geleceğe taşıma mücadelesine katkı sağlamak amacıyla farklı disiplinlerden gelen uzmanları, akademisyenleri, mimarları, şehir plancılarını, çevre bilimcileri, basın mensuplarını ve hukukçuları bir araya getiriyor.

İki gün sürecek olan program boyunca, su havzalarının mevcut ekolojik durumu, kentleşmenin bu alanlardaki olumsuz etkileri, mega projelerin getirdiği sorunlar ve yatırım politikalarının havzalar üzerindeki baskıları gibi konular çok yönlü olarak tartışılacak.

SEMPOZYUM PROGRAMI VE TEMEL KONULAR

İlk gün oturumlarında, İstanbul içme suyu havzalarının ekolojik yapısının korunmasına yönelik yasal ve yönetimsel çerçeveler üzerinde durulacak. “İçme Suyu Havzalarında Mevcut Durum: Ekolojik, Yasal ve Yönetsel Tespitler” başlıklı oturumda, Marmara Bölgesi ve İstanbul su havzalarının mevcut durumu ve geleceği, geçmişten bugüne kadar değişen su yönetimi pratikleri ve küresel iklim değişikliğinin etkileri çerçevesinde ele alınacak. Özellikle kentleşme süreci ve mega projelerin getirdiği tahribatın, su havzalarındaki uzun vadeli etkileri mercek altına alınacak.

İkinci gün ise yasal düzenlemelerin su havzalarına etkisi, çevre hukuku açısından karşılaşılan sorunlar ve su hakkı mücadeleleri ele alınacak. “Yasal Gelişmelerin İçme Suyu Havzalarına Yansımaları ve Uygulama Sorunları” ve “Su Havzaları ve Su Hakkı Mücadeleleri” başlıklı oturumlar, bu kaynakların korunmasına yönelik hukuk mücadelesi ve vatandaşların su hakkını savunma deneyimlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, sempozyumda özellikle şu ana konulara odaklanılacak: