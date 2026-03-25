TMMOB, KESK, TTB ve DİSK'ten BirGün'e dayanışma ziyareti

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından TMMOB, KESK, TTB ve DİSK yöneticileri gazetemizin İstanbul bürosunu ziyaret etti.

Arı’nın meslek örgütleriyle ve sendikalarla her zaman dayanışma içerisinde olduğunu ve seslerini duyurduğunu hatırlatan İstanbul şube yöneticileri, “İsmail Arı’nın ve tutuklu tüm gazetecilerin yanındayız. Sadece gazetecilik değil, tüm toplum cezalandırılmak ve susturulmak isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz” denildi.

Arı ile her zaman dayanışma içerisinde olacaklarını belirten yöneticiler, “Ne İsmail’i ne de sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Dayanışmayı hep birlikte büyüterek bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz” ifadeleri kullanıldı.

"TUTUKLAMALARININ SEBEBİ HEPİMİZİN ÜSTÜNDE BASKI OLUŞTURMAK"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Toygar, İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından BirGün'e yaptığı ziyarette şu şekilde konuştu:

"Demokratik ülkelerde bu gibi durumlarda bizlerin üstüne düşen, muhalif medyanın, topluma yön veren sivil toplum örgütlerinin bu duruma karşı çıkması. Protesto ediyoruz, edeceğiz de ancak etkili değil, bir sivil itaatsizlik eylemi olması zorunlu. Protestolarla karşı çıkmak yerine sivil itaatsizlik eylemleri yapılmalı."

TMMOB İKK Sekreteri Aydan Adanır Usta ise “Tutuklanan gazeteci arkadaşlarımızın haklılığını biz biliyoruz. Arkadaşlarımızı tutuklamalarının sebebi de aslında hepimizin üstünde bir baskı rejimi oluşturmak, göz korkutmak. Dayanışma göstermek için buraya geldik, ancak ne yapabiliriz birlikte düşünmek ve birlikte hareket etmek amacımız. Bu nedenle buradayız” dedi.

Sendika yöneticileri ayrıca BirGün'e abone oldu ve abonelik kampanyasına destek vermek için çağrıda bulundu.