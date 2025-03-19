TMMOB: Kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur
TMMOB ve bağlı meslek odaları tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "Hiç kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur" ifadeleri kullanıldı.
TMMOB ve bağlı meslek odaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlara ilişkin "Halkın demokratik iradesine ipotek konulamaz! Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" başlıklı ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
TMMOB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili son gelişmeler benzerlerine ancak darbe koşullarında yaşanan bir düzeye erişmiştir.
Önce hukuksuz diploma iptali kararı ve ardından yaşanan gözaltı uygulamaları sadece Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir saldırı değil aynı zamanda demokrasinin en asgari ölçütü olan halk iradesine ve seçme seçilme hakkına yönelik bir saldırı girişimidir.
İmamoğlu nezdinde alınan bu siyasi kararlarla bir kez daha yargı eliyle demokratik süreçlere, halkın iradesine ve siyasete müdahale edilmekte, tüm toplumsal muhalefete göz dağı verilmektedir..
Ülkeyi yönetenlerin kendi siyasi ajandalarına göre suni gündemler ve hukuk dışı yollarla muhalefeti etkisizleştirmeye yönelik bu baskı ve dayatmalar asla kabul edilemez.
Hiç kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur.
Bizler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı Odaları olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta uygulamalarından değil demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Eşit, demokratik, aydınlık ve gerçekten bağımsız yarınlarımız için 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' diyoruz."
Açıklamayı yapan TMMOB'ye bağlı odalar şu şekilde:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası