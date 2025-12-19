TMMOB Sanayi Kongresi 2025 başladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 19-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TMMOB Sanayi Kongresi, bugün Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı.

Emperyalizmin Yeni Biçimleri ve Sanayileşme Stratejileri ana temasıyla toplanan kongrenin açılış konuşmaları, MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

MMO BAŞKANI: RANT POLİTİKALARI EKONOMİNİN MERKEZİNE OTURDU

MMO Başkanı Yunus Yener, Türkiye ekonomisi, sanayisi, yönetimi ve toplumsal durumun önümüze önemli görevler koyduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Kamu sanayi atılımlarıyla başlayan Türkiye’nin sanayileşme süreci ve planlama-sanayileşme-kalkınma paradigması, emperyalizmin yönlendirmesiyle kesintiye uğratılmıştır. Bu durum, tüm sektörlere girdiler sağlayan kamusal üretimin serbestleştirme ve özelleştirmelerle tasfiyesiyle, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olgularıyla sürmüş, giderek rant politikaları ekonominin merkezine oturmuştur.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, imalat sanayiinin GSYH içindeki payının 2021’deki yüzde 22,1 oranından 2024’te yüzde 16,8’e gerilediği, 2025 ikinci çeyrek gerçekleşme tahmininin de yüzde 15,9 olduğu görülmektedir. Sanayinin merkezinde yer alan imalat sanayii gerilemektedir. Üretim, ucuz emek ile düşük ve orta teknolojiye dayalıdır. Emek gelirlerinin katma değer içindeki payı tüm sektörlerde gerilerken en fazla gerileme imalat sanayiinde olmuştur. Sömürü yoğunlaşmış, ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması vahim noktalara ulaşmıştır. Bölüşüm şokları, vergi adaletsizlikleri, büyük hayat pahalılığı ve toplumsal bir bunalım söz konusudur.

Siyasal İslamcı bir rejim değişikliği söz konusudur

Emek düşmanı politikalar, mühendisliğin, hekimliğin, eğitimciliğin değersizleştirilmesi, liyakatin tasfiyesi, kayırmacılık ve hukuk tanımazlık doruk noktalara ulaşmıştır. Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, kamu yararı normları ve kamusal denetimin tasfiye edildiği bir karşı-devrim ve siyasal İslamcı bir rejim değişikliği söz konusudur.

İdari, ekonomik, siyasi, ideolojik, kültürel boyutlarıyla Türkiye’de belirgin şekilde toplumsal formasyon değişimi yaşanmıştır. Her gün tanık olduğumuz kadın düşmanlığı, çocuk istismarı, taciz, tecavüz, şiddet, iş cinayetleri, afetlere karşı önlemsizlik, her alana yansıyan denetimsizlik, hemen her şey, çağdışı dinsel söylemlerle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Temel hak ve özgürlükler fiilen tasfiye edilmiş, toplumsal muhalefete karşı devlet baskısı ve şiddeti devreye sokulmuştur.

Türkiye’nin temelden farklı bir yönelime girmesi gerekiyor. Emperyalizmden, neoliberal politikalardan, serbest piyasa ve rant ekonomisinden radikal bir kopuş gerekiyor. Sanayi, tarım, ticaret, hizmet alanlarında sermaye ve rant tekellerinin egemenliğini kıracak; üretim ve bölüşüm ilişkilerini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleyecek bir paradigma değişimine duyulan ihtiyaç acildir. Bu yönde bir değişim kararı, eklektik liberal politikalarla ekonomiyi piyasaya bırakmaktan, sektörleri rekabetçi kılma vb. söylemlerden koparak halktan ve emekten yana; demokratik, eşitlikçi, kamucu, toplumsal kalkınmacı ilkeleri benimseyen bambaşka bir iktidarla mümkün olabilecektir.

Yönetim, ekonomi, sanayi, teknoloji, eğitim, toplum ve kültür politikalarına dair köktenci, katılımcı programatik yaklaşım ve uygulamalar bütünü gerekiyor. Savunduğumuz kamucu/toplumcu bütüncül yaklaşım; ekonomi, doğa, toplum, siyaset, devlet ilişkilerinin dönüştürülmesini ve demokratikleşmesini hedeflemektedir. Özetle bağımsızlık, sanayileşme, toplumsal kalkınma ve demokratikleşme bir bütündür. Kamu mülkiyetinin yaygınlığı, kamu ekonomisinin kapsam ve kapasitesi, kamusal sosyal hizmet alanlarının genişliği-etkinliği, planlamanın başarılı olması ve toplumsal refahın sağlanmasında yararlanılacak en etkin araçlardır. Kongrenin bu öncüllere dayalı kamucu/toplumcu alternatife katkıda bulunmasını diliyorum.”

TMMOB BAŞKANI: ÇOK DAHA SOFİSTİKE BİR TAHAKKÜM MEKANİZMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz emperyalizm artık yepyeni, daha sinsi, çok boyutlu ve iç içe geçmiş bir evreye girdiğini, karşımızda sadece geleneksel askeri işgaller veya açık ekonomik sömürünün olmadığını, dijital çağın olanaklarıyla donanmış, çok daha sofistike bir tahakküm mekanizmasıyla karşı karşıya olduğumuza dikkat çekerek başladığı konuşmasında özetle şöyle konuştu:

“ABD’nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin de açıkça ilan ettiği gibi, neoliberal küreselleşme dönemi kapanmış, yerini devletlerin doğrudan teknoloji ve askeri-sanayi rekabetine dahil olduğu yeni bir “stratejik rekabet” dönemi almıştır. Bu rekabetin odağında ise birkaç temel eğilim var:

Birincisi, teknolojik ve dijital tekelciliktir. İkincisi, ‘yeşil ekonomi’ ve ‘iklim değişikliği’ kisvesi altında kurulmak istenen yeni sömürü düzenidir. Bu, ‘yeşil emperyalizm’ olarak adlandırılabilecek bir yaklaşımdır. Üçüncüsü, ‘değer zincirleri’ adı altında örgütlenen yapısal bağımlılıktır. Dördüncüsü, en tehlikelisi, savaş ve militarizmin kalıcı bir olgu haline getirilmesidir. Yeni emperyalist rekabetin en kanlı tezahürü, küresel düzeyde yeniden hız kazanan silahlanma yarışı ve bölgesel savaşlardır.

Ülkemiz bu çok boyutlu tabloda, yanlış tercihler ve derin bağımlılıklar nedeniyle emperyalizmin bu yeni biçimlerine karşı tümüyle savunmasız bırakılmakta ve maalesef bu tehlikeli oyunun bir parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bugün “yerli ve milli” söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılan silahlanma politikaları aslında emperyalist sistemin ve imzalanan askeri angajmanların Türkiye’ye biçmiş olduğu taşeronluk rolünün bir parçasıdır. Ülke sanayisinin durumu da içler acısıdır. GSYH içinde imalat sanayii ve tarımın payı sistematik olarak düşürülmüş, ekonomimiz inşaat, ithalat, finans ve düşük katma değerli hizmetlere dayalı kırılgan bir yapıya evirilmiştir. Sanayide istihdam edilen nitelikli işgücünün oranı gerilemektedir.

Kaynaklar, üretken yatırımlar yerine, spekülatif alanlara ve hiçbir toplumsal gereksinime dayanmayan ve artık bir soygun düzeneği haline gelen Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine aktarılmaktadır. İlaç hammaddesinden yazılıma, ileri mühendislik ürünlerinden yarı iletkenlere kadar hemen her yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılığımız katlanarak artmaktadır. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının GSYH içindeki payı ve niteliği, gerçek bir teknolojik atılım için son derece yetersizdir. Dahası, üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimiz, piyasanın kısa vadeli ve çoğu zaman taklitçi taleplerine mahkûm edilerek, temel ve uzun vadeli bilimsel araştırma kapasitelerinden, eleştirel düşünceden ve toplumsal fayda üretme misyonundan uzaklaştırılmaktadır. Bu durum, emperyalizmin yeni teknolojik tahakkümüne karşı en büyük ve en tehlikeli zaafımızdır.

TMMOB olarak savunduğumuz model, salt teknik ve ekonomik bir programın çok ötesinde, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti çerçevesinde kurgulanmış kapsamlı bir toplum sözleşmesidir. Bu modelin temel taşlarını ve somut adımlarını şöyle özetleyebiliriz: Her şeyden önce, tam bağımsızlık ekseninde, katılımcı ve bilimsel bir ulusal planlamaya acilen ihtiyacımız var. Bu planlamanın omurgasını ise, kamu mülkiyeti ve kamu girişimciliğinin yeniden ve güçlü bir şekilde inşası oluşturmalıdır. Bu yapıyı yeşertecek olan ise, bilim ve teknolojide benimseyeceğimiz kamucu, açık, özgür ve barışçıl modeldir. Tüm bu süreçlerin kalbinde de, emeğin ve doğanın haklarını merkeze alan, adil bir üretim ve bölüşüm düzeni yer almalıdır.

Sanayileşme, güvenceli, sendikalı, insan onuruna yakışır ücretli, sağlıklı ve demokratik çalışma koşullarında istihdam yaratmalıdır. Taşeronlaşma, kayıt dışılık ve her türlü esnek-güvencesiz çalışma modeli terk edilmelidir. Üretim süreçleri ve teknolojik tercihler, ekolojik sınırlara saygılı, döngüsel ekonomi ilkelerini benimsemiş, su ve enerji verimliliğini maksimize eden, doğayı metalaştırmayan bir anlayışla tasarlanmalıdır. “Yeşil dönüşüm”, dışarıdan dayatılan bir finansal yük değil, yerli teknoloji, nitelikli istihdam ve yeni sanayi dalları yaratan, toplumsal adaleti gözeten bir kalkınma ve bağımsızlık fırsatına dönüştürülmelidir.

Tüm yatırım ve altyapı projeleri, çevresel, sosyal, ekonomik ve teknik etki değerlendirmelerine tabi tutulmalı, bu değerlendirme süreçleri şeffaf, katılımcı ve bilimsel verilere dayalı olmalıdır. Karar alma mekanizmalarında liyakat, bilim ve kamu yararı tek ölçüt olmalıdır.

Tüm bu anlattıklarım, mevcut siyasi iktidar yapılanmasının temel tercihleri, politikaları ve dayandığı sınıfsal ittifaklarla köklü bir çelişki ve mücadele içindedir. Bu nedenle, bu kapsamlı, tarihsel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için demokratik, laik, halkçı, emekten ve bilimden yana toplumcu bir siyasi iktidar değişimi kaçınılmaz bir gerekliliktir, olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

TMMOB, kuruluşundan bu yana olduğu gibi, aydınlanmanın, bilimin, emeğin, bağımsızlığın ve demokrasinin yanında saf tutmaya, bu mücadelenin teknik, bilimsel ve örgütlü gücü olmaya devam edecektir. Sözlerimi, mesleki kimliğimizin ve toplumsal sorumluluğumuzun özünü oluşturan temel ilkemizi bir kez daha, bu kez daha yüksek bir sesle tekrarlayarak bitirmek istiyorum: Halk için sanayi, barış için teknoloji, yaşam için üretim.”

Kongre sonuç bildirisi, kongrenin ardından kamuoyuna açıklanacak. Kongreye sunulan bildiriler de kongrenin ardından TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı olarak basılacak ve kamuoyunun kullanımına sunulacak.