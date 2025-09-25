TMMOB Sanayi Kongresi 2025’e doğru: Savunma sanayii tartışılıyor

BirGün/ANKARA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Sanayi Kongresi 2025 hazırlıkları kapsamında düzenlenen “Savunma Sanayii Etkinliği” 27 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, savunma sanayiinin iktisadi boyutu, sermaye yapılanması ve politikaları masaya yatırılacak.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Başkanı Yılmaz Yıldırım, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte, gün boyunca akademisyenler, gazeteciler, eski diplomatlar ve uzmanlar sunum yapacak.

Üç Ana Başlık, Çok Boyutlu Tartışma

* İktisadi Görünüm: Savunma sanayinin imalat sanayii içindeki yeri, analitik değerlendirmeler ve sektörde çalışanların durumu ele alınacak.

* Sektörün Yapısı: Sermaye yapılanmalarındaki dönüşüm, savunma ve havacılık sanayiinin mevcut konumu ve geleceği tartışılacak.

* Politikalar: Ambargoların etkisi, savunma sanayiinin bölgesel politikalarla ilişkisi ve TCG Anadolu ile Altay Tankı gibi projeler çerçevesinde Türkiye’nin savunma stratejisi gündeme gelecek.