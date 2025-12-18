TMMOB Sanayi Kongresi başlıyor

BirGün / Ankara

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, 19-20 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara’da toplanacak. Emperyalizmin Yeni Biçimleri ve Sanayileşme Stratejileri temalı kongre, Cuma günü saat 09.30’da, Cumartesi günü saat 10.00’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayacak.

Kongrede ele alınacak konuların başında emperyalizmin yeni döneminin özellikleri küresel rekabet ve hegemonya mücadelesinde sanayi politikalarının, teknoloji ve yapay zekânın, nadir toprak elementleri dahil kritik malzemelerin yeri ve önemi geliyor. Türkiye özelinde emek, meslek, meslektaş durumu, sanayinin mevcut durumu ve kamucu alternatif, kamu maliyesi, teşvikler ve ar-ge politikaları ile elektronik, tekstil ve kimya sektörleri üzerine raporların sunulacağı kongre kamuoyuna açık olarak yapılacak.

MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarının ardından yöneticiliğini Selçuk Soylu’nun yapacağı Emperyalizmin Yeni Halleri başlıklı açılış oturumunda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu sunum yapacak.

Kongre, yöneticiliğini Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yapacağı Kapanış Forumu ile sona erecek. Sonuç bildirisi kongrenin ardından açıklanacak ve kongrede yapılan tüm konuşmalar kitaplaştırılacak.