TMMOB Sanayi Kongresi başlıyor: Emperyalizmin yeni biçimleri ve sanayileşme stratejileri tartışılacak

BirGün/Ankara

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, 19-20 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara’da toplanacak. Emperyalizmin Yeni Biçimleri ve Sanayileşme Stratejileri temalı kongre, Cuma günü saat 09.30’da, Cumartesi günü saat 10.00’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayacak.

Kongrede ele alınacak konuların başında emperyalizmin yeni döneminin özellikleri küresel rekabet ve hegemonya mücadelesinde sanayi politikalarının, teknoloji ve yapay zekânın, nadir toprak elementleri dahil kritik malzemelerin yeri ve önemi geliyor. Türkiye özelinde emek, meslek, meslektaş durumu, sanayinin mevcut durumu ve kamucu alternatif, kamu maliyesi, teşvikler ve ar-ge politikaları ile elektronik, tekstil ve kimya sektörleri üzerine raporların sunulacağı kongre kamuoyuna açık olarak yapılacak.

MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarının ardından yöneticiliğini A: Selçuk Soylu’nun yapacağı Emperyalizmin Yeni Halleri başlıklı açılış oturumunda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu sunum yapacak.

İki gün sürecek olan kongrenin programı şöyle:

Yöneticiliğini S. Melih Şahin’in yapacağı Küresel Hegemonya Mücadelesinde Sanayi Sektörü Dinamikleri başlıklı oturumda Dr. Oktay Küçükkiremitçi İmalat Sanayi Sektörlerinin Arz ve Talep Fonksiyonları, Mustafa Tunçgenç Hegemonya Savaşları Ortamında Sanayiyi Doğrudan Etkileyebilecek Rekabet Alanları,

Yöneticiliğini Ali Ekber Çakar yapacağı Hegemonya Mücadelesinin Aracı Olarak Teknoloji ve Malzemeler, Tolga Mırmırık Hegemonya Artık Yapay Zekâda, Nilgün Ercan Karbonsuzlaştırma Teknolojileri ve Kritik Malzemeler, Prof. Dr. Cemil Hakan Gür Malzemeler ve Uygarlıkların Hakimiyeti: Malzemelerin Tarihi Şekillendiren Rolü başlıklı sunumları yapacaklar.

Kongrenin ikinci gününde yöneticiliğini Kaya Güvenç’in yapacağı Emek, Meslek, Meslektaş Nereye başlıklı ilk oturumda Ezgi Kılıç MMO Üyesi Mühendisler Araştırması, Prof. Dr. Serkan Öngel Yapay Zekanın Üretim Süreçlerinde Kullanılmasının İşçiler Üzerindeki Etkileri: Metal Sektörü Örneği,

Yöneticiliğini Oğuz Türkyılmaz’ın yapacağı Türkiye Sanayisi Mevcut Durum ve Kamucu Alternatif başlıklı oturumda Prof. Dr. Özgür Orhangazi Kamusal Üretim, Planlama ve İhtiyaçlar Üzerinden Kamucu Alternatif Ekonomi ve Sanayi Stratejisi-Programı, Prof. Dr. Ebru Voyvoda İklim Değişikliği Politikaları ve (Yeni) Sanayileşme, Doç. Dr. Ümit Akçay Sanayi Politikaları Geri mi Dönüyor? ABD ve Avrupa'daki Gelişmeler ve Türkiye,

Yöneticiliğini Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yapacağı Kamu Maliyesi, Teşvikler ve Ar-Ge Politikaları başlıklı oturumda Prof. Dr. Oğuz Oyan Sanayi ve Teknoloji Politikalarında Kamu Ekonomisinin Artan Rolü, Hasan Hilmi Akın Mevzuat ve Bakanlık Çalışmaları, Prof. Dr. Hakan Yılmaz (TEPAV) Yatırım Teşvik Programlarının Etkinlik Temelinde Mali Değerlendirmesi: Attığımız Taş ve Ürküttüğümüz Kurbağa Meselesi ve Tercihler Etkisi,

Yöneticiliğini Nadir Avşaroğlu’nun yapacağı Sektörel Raporlar başlıklı oturumda Elektrik Mühendisleri Odası Elektronik Sanayi Sektör Raporu, Tekstil Mühendisleri Odası Tekstil Sektöründe Türkiye’nin Nabzı ve Kimya Mühendisleri Odası Kimya Sanayi Sektör Raporu sunumlarını yapacak.

Kongre, yöneticiliğini Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yapacağı Kapanış Forumu ile sona erecek. Sonuç bildirisi kongrenin ardından açıklanacak ve kongrede yapılan tüm konuşmalar kitaplaştırılacak.