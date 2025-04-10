TMMOB Şehir Plancıları Odası: “Arkadaşlarımız rant yerine park; talan yerine halk dedikleri için tutuklandılar”

BirGün\Ankara

TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi`ne yönelik operasyonlarda tutuklanan şehir plancısı Gürkan Akgün, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve Buğra Gökce ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Toplumcu Şehircilik ve Şehir Plancıları Neden Hedefte?” başlıklı açıklamada, “Gezi Davası`nda tutuklanan ve yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Onur Kurulu üyemiz Tayfun Kahraman`ın ardından, son dönemde İBB’ye yönelik operasyonlarda meslektaşlarımız Gürkan Akgün, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve Buğra Gökce de tutuklandı” denildi.

"RANT YERİNE PARK; TALAN YERİNE HALK DEDİLER"

“Yıllardır, Odamızın Yönetim Kurulu üyelerine de Kanal İstanbul, Gezi Davası gibi konular üzerinden sürekli olarak soruşturmalar açılmakta, yargı tehdidi sürdürülmektedir” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Kanal İstanbul, İmrahor, Akbelen gibi doğa ve halk düşmanı projelere kentlerimizi parsel parsel sermayeye sunanlar el üstünde tutulurken, ekosistem sürdürülebilirliğini şiar edinen meslektaşlarımız soruşturmalar geçirmekte, cezaevine konmaktadır. Elbette, şehir plancılarına yönelik yoğunlaşan bu saldırılar tesadüf değildir. Özellikle AKP döneminde rant odaklı kentsel müdahaleler üzerinden sermaye birikimine dayalı paradigma karşısında en büyük mücadele araçlarından biri kamu yararı, kent hakkı kapsamında yürütülen kentsel mücadeleler oldu.

Bugün, tamamı geçmişte Odamızda çeşitli düzeylerde yöneticilik görevi üstlenen arkadaşlarımızın tutuklanması, Oda Yönetim Kurullarımızın hedef alınması, rant yerine park; talan yerine halk dedikleri içindir.

İstanbul`da, topluma nitelikli kamusal mekan kazandırmak için yapılan müdahaleler, planlama ajansının kurulması, yarışmalar yoluyla kamusal alanların tasarlanması, miras alanlarının yeniden kamuya kazandırılması gibi ilerici, kamucu uygulamaların arkasında bu şehircilik paradigması ve bu paradigmanın temsilcisi yüz akı meslektaşlarımız bulunmaktadır.

Aynı şekilde, Munzur`dan, Çeşme`ye, Sinop`tan Mersin`e, Cerattepe`den Kazdağları`na doğal alanları talan eden, halk sağlığını tehlikeye atan mekansal müdahaleler karşı direnen, Anayasa`dan aldığı yetkiyle mücadele yürüten Odamız ve kamucu planlamayı savunan meslektaşlarımızın faaliyetleri iktidar nezdinde rahatsızlık yaratmaktadır, biliyoruz.

Bilinmesini isteriz ki, kuşaklar ötesi yarar çerçevesinde faaliyet yürüten, kurdun, kuşun, taşın ağacın da hakkını savunan şehir plancıları olarak, her türlü rant ve talan hamlesine karşı her ne pahasına olursa olsun karşı durmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu memleket bizim, biz kazanacağız!”