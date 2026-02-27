TMMOB Şehir Plancıları Odası: Milli parklar gelir odaklı yapılanmaya teslim edilemez

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde bulunan “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, teklifin teknik bir düzenleme olmadığı; doğa koruma alanlarının kurumsal yapısını ve yönetim anlayışını köklü biçimde değiştiren bir yeniden yapılanma niteliği taşıdığı vurgulandı.

"TEKLİF YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’nün 28 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özel bütçeli ve döner sermayeli bir yapıya dönüştürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Bu dönüşümle birlikte kurumun kiralama, tahsis ve işletme gibi gelir kalemleri üzerinden finansman üretmekle yükümlü hale getirildiği belirtilerek, “Koruma anlayışı yerini gelir üretme zorunluluğuna bırakmaktadır" denildi.

Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve tabiat anıtlarının; ekonomik getiri sağlayan varlıklar değil, ekolojik bütünlüğün güvencesi olduğu vurgulanan açıklamada, kanun teklifinin, koruma ilkesini zayıflatacak mali ve idari düzenlemelerden arındırılarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.