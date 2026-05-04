TMMOB ve TTB başvuru yapmıştı: İş güvenliği genelgesinde AYM kararı beklenecek

TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ne ilişkin 2025/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin iptali istemiyle açtığı davada yeni aşamaya geçildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanına Konsey’i belirleme yetkisi veren kanun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması nedeniyle, Genelge hakkında verilecek karar için AYM kararının beklenmesine karar verdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne karşı açtığı davada Danıştay, Genelge hakkında karar vermek için Anayasa Mahkemesi sürecini bekleyecek.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanına Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ni belirleme yetkisi veren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Ek-1. maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Kurul, bu nedenle Genelge hakkında verilecek kararın da AYM’nin söz konusu başvuruya ilişkin kararından sonra değerlendirilmesine hükmetti.

TMMOB ve TTB, 21 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili 2025/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, 6331 sayılı Kanun’la kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin bileşimi, işleyişi, toplanma süresi ve görevlerine ilişkin Cumhurbaşkanının düzenleme yetkisi bulunmadığı savunulmuştu. TMMOB ve TTB, iş sağlığı ve güvenliği alanının doğrudan mühendislik ve tabiplik meslekleriyle ilgili olduğuna dikkat çekerek, iki meslek örgütünün Konsey’in bileşiminden çıkarılmasında kamu yararı bulunmadığını belirtmişti.

KARAR AYM'YE TAŞINDI

Danıştay 4. Dairesi daha önce yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti. TMMOB ve TTB’nin itirazı üzerine dosyayı ele alan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise itirazları haklı buldu. Kurul, Cumhurbaşkanına Konsey’i belirleme yetkisi veren düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu değerlendirmesiyle konuyu AYM’ye taşıdı.

TMMOB’un bilgilendirme notunda, aynı yöndeki bir düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatıldı. KHK ile 6331 sayılı Kanun’a eklenen “Mevzuatta Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya merciye yapılmış sayılır” hükmü, AYM tarafından iptal edilmişti. Aynı düzenlemenin 2025 yılında yeniden yasaya eklenmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025/11 sayılı Genelge çıkarılmış, bu Genelge’de Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde TMMOB ve TTB’ye yer verilmemişti.

NİHAİ KARAR İÇİN AYM BEKLENECEK

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında, AYM’nin önceki iptal kararına rağmen Konsey’in üyeleri, çalışma usul ve esaslarına ilişkin kanuni düzenleme yapılmadan Cumhurbaşkanına ikincil düzenleme yetkisi verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.

Kurul, söz konusu düzenlemeyi Anayasa’nın 70, 104 ve 138. maddelerine aykırı bularak iptali için AYM’ye başvurdu. Genelgeye ilişkin nihai karar ise Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar sonrasına bırakıldı.