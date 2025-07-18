TMMOB'ye bağlı odalar uyardı: Yangın güvenliği denetim sistemleri alarm veriyor!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası , Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası, ortak bir açıklama yaparak yapı güvenliği ve denetim sisteminin yetersizliğine dikkati çekti.

Türkiye genelinde yaşanan büyük çaplı yangın faciaları, gözleri bir kez daha yapı güvenliği ve denetim sistemlerine çevirdi.

Odalardan yapılan ortak açıklamada, bu olayların temel nedeninin "mevzuata uyulmaması, bakım ve işletme süreçlerinin ihmal edilmesi" olduğu vurgulandı.

• 12 Temmuz 2025’te Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan 26 katlı apartmanda çıkan yangında 3,5 aylık bir bebekle birlikte üç kişi yaşamını yitirdi. • 6 Haziran 2025’te Diyarbakır Kayapınar’da bir apartman yangını sonucu üçü çocuk dört yurttaş hayatını kaybetti. • 21 Ocak 2025’te Bolu’daki Kartalkaya Grand Kartal Otel’de çıkan yangında ise 36’sı çocuk olmak üzere 78 yurttaş yaşamını yitirdi.

"YANGIN GÜVENLİĞİ PROJE AŞAMASINDA BAŞLAMALI"

Açıklamada, yangın güvenliği açısından pasif ve aktif önlemlerin alınmasının hayati olduğu belirtilerek, "Kaçış yolları ve merdivenleri, yangın dayanımlı yapı malzemeleri, algılama ve söndürme sistemleri gibi unsurlar binanın tasarım aşamasında planlanmalı ve uygulama sürecinde denetlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, özellikle yüksek katlı yapılar ve site yaşamının yaygınlaştığı kentlerde yangın riskinin arttığını, ancak bu yapılarda düzenli bakım ve teknik denetimlerin yeterince yapılmadığını belirtti.

"DENETİM SÜRECİ İŞLEMİYOR"

Yangınların ardından ortaya çıkan eksikliklerin, yapı üretim sürecinde görev alan tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmediğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, özellikle ruhsat ve iskân sürecinde yetkili idarelerin, müteahhitlerin, mühendis ve mimarların denetim süreçlerinde etkin görev almaması eleştirildi.

Meslek odaları ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yüksek katlı binalarda teftiş yapmamasını da ciddi bir eksiklik olarak değerlendirdi.

TMMOB ve bağlı odalar, kamuoyuna sundukları çözüm önerilerinde şu talepleri sıraladı:

• Yapı üretim ve denetim sürecinde kamucu bir yaklaşım benimsenmeli, tüm tarafların yetki ve sorumlulukları net şekilde tanımlanmalı.

• Mühendis ve mimarların meslek içi eğitimi, odalar tarafından sağlanmalı ve bu eğitimler zorunlu hale getirilmeli.

• 2012 yılında kaldırılan “Sicil Durum Belgesi” uygulaması geri getirilmeli.

• İtfaiye görüşü, yeniden yapı ruhsat süreçlerinin zorunlu adımı olmalı.

• Yangın sistemleri için bakım, işletme ve periyodik muayene zorunlu hale getirilmeli ve merkezi bir takip sistemi kurulmalı.

• "Korunma, İşletme ve Bakım Yönetmeliği" ile "Periyodik Muayene Yönetmeliği" hazırlanmalı.

"İNSAN HAYATI PİYASANIN İNSAFINA BIRAKILAMAZ"

Açıklamada, şu mesaj verildi: "Denetim kamusal bir görevdir. Konu, halkın can ve mal güvenliğini önceleyen kamucu bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. İnsan hayatı, piyasanın insafına bırakılamaz. Meslek odaları, meslek alanlarının düzenlenmesi ve kamusal sorumlulukla sürdürülmesi sürecinde her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını da duyurdu."