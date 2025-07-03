TMMOB YK Başkanı Koramaz: İnsanca yaşamaya yetecek maaş zammı yapılmalı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 16,67 artış sağlandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, enflasyon verileri ile emekli ve memurun zam oranını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemiz halkın cebine giren her kuruşun enflasyon karşısında eridiği, gelirde ve vergide adaletsizliğin had safhada olduğu ağır bir ekonomik krizden geçmektedir" diyen Koramaz, "Başta temel gıda maddeleri olmak üzere akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zamlar yapılmakta, ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl almayacak kadar yükselmektedir. En temel haklarımız olan sağlık, barınma, eğitim, sosyal güvenlik, emeğiyle geçinenler için neredeyse birer lüks haline getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

TÜİK'E TEPKİ

TÜİK'in açıkladığı verilere tepki gösteren Koramaz, şunları söyledi:

"Siyasi iktidar, kendi politik tercihlerinin ve gösteriş ekonomisinin yarattığı yıkımın altında ezilen halkı rahatlatacak tedbirler almak yerine, krizin yükünü tümüyle yurttaşlara bindiren vergi yükü ve zamlarla durumu daha da kötüleştirmektedir. TÜİK enflasyon verileriyse bu gidişatı adeta hayali bir tablo yaratarak yok saymaya çalışmaktadır. Ancak her ne olursa olsun biliyoruz ki TÜİK rakamları sahte, yaşadığımız yoksulluk, açlık ve sefalet gerçektir! Siyasi iktidarın talebine göre yayınlanan verilere değil geçinemeyen milyonların sesine kulak verilmelidir."

"HAYAT PAHALILIĞI VE ZAMLARA SON VERİLMELİ"

"Açlık ve sefaletin olağan hale getirildiği bir düzende emekçilerin, emeğiyle geçinenlerin artık yaşama şansı kalmamıştır" vurgusunu yapan Koramaz, şunları kaydetti: