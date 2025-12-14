TMMOB Yönetim Kurulu, Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

TMMOB Yönetim Kurulu'ndan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.

TMMOB Yönetim Kurulu'ndan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyel yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı, meslektaşımız, Gıda Mühendisleri Odası eski İl Temsilcimiz Gülşah Durbay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Başta ailesi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Manisa halkına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."