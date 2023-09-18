TMMOB’dan İnciraltı planlarına dava

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan İnciraltı imar planlarına itiraz ederek dava açtıklarını duyurdu.

BİRGÜN EGE

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda hazırlanan İnciraltı imar planları hakkında basın açıklaması düzenledi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen açıklamada, planlara itiraz edilerek dava açıldığı belirtildi.

Basın açıklamasını okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, “İnciraltı, bu kentin geçmişteki üst ölçekli planlarında, tarımsal niteliğinin korunması ve buna ek olarak geliştirilmesi gereken bir alan olarak öngörülmüş ve gelişme baskısından korunması istenmiştir. Ancak ülkemizde birçok alanda olduğu gibi mekânsal politikalarda da bir dönüm noktasını oluşturan 80’li yıllarla birlikte, kentsel rantlara endekslenen ekonomik beklentiler kent politikalarını şekillendirmiştir. 1989 yılında ilk kez turizm merkezi sınırı belirlenerek yetki Turizm Bakanlığı’na verilmiş ve bu sınır süreç içerisinde adım adım genişletilmiştir. Bu süreçle paralel olarak bölgede parçacıl planlar yapılmaya başlanmış ve İnciraltı sürece yayılmış şekilde yapılaşmaya konu edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu süreç İnciraltı'ndaki imar beklentisini doğurmuş ve bu beklenti zamanla sistematik olarak büyütülmüştür” dedi.

PLANLAR HUKUKA UYGUN DEĞİL

Akdemir şunları dile getirdi: “İnciraltı; iklimsel değişimler ile artacak taşkınlar ve taban suyu yükselmelerinin kritik bir noktaya varacağı öngörülen bu günlerde, önemli bir tampon ağı oluşturan Çakalburnu Lagünü, göçmen kuşlarıyla, endemik bitki türleriyle, nadir rastlanan özel ekosistemi ile, yarattığı biyoçeşitlilik rezervi ile, tarım alanlarıyla bugüne kadar taşıyabildiğimiz koruyabildiğimiz değerleri ile rant odaklı yaklaşılmasına hiçbir şekilde kurban edilemez. İdarenin asıl görevi işi sürekli planları, plan kararlarını rant odaklı müdahalelerle delik deşik hale getirmek yerine kentin planlarına sadık kalmak ve kentin planlı gelişmesini sürdürmektir. 14 Mayıs seçimleri öncesinde onaylanan imar planlarının kamu yararıyla, şehircilik ilkeleriyle, hukuka uygunlukla hiçbir ilgisi yoktur. Bu kapsamda TMMOB olarak söz konusu imar planlarına dava açmış bulunuyor ve tüm İzmirlileri davada TMMOB yanında müdahil olmaya çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan İnciraltı bölgesinin imar planlarının geçen mayıs ayında askıya çıkarıldı. Planlara göre alanın yarıdan fazlası ticaret, turizm ve konut alanlarına ayrıldığı görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB ise planlara tepki gösterdi.