TMMOB’dan Tarihi Elektrik Fabrikası açıklaması: Ranta teslim etmeyeceğiz

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Şubesi, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da katıldı.

Tarihi Elektrik Fabrikası önünde gerçekleşen basın açıklamasını Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler okudu. Gürler, “Elektrik Fabrikası, 30 katlı bir rant ucubesi haline dönüştürülerek yok edilecektir. Ticaret ve/veya turizm maksatlı inşa edilecek 30 katlı bina, kent siluetini de bozarak, endüstriyel mirasımızı yok etmekle kalmayacak; bu değişiklik aynı zamanda mekânı, kamusal anlamından ve işlevinden koparıp, bir ticarethaneye dönüştürecektir. Arsanın yeni sahibine verilmek istenen ayrıcalıklı imar hakkının, tüm liman arkası bölgesini tehdit eden bir düzenleme olacağı da unutulmamalıdır” dedi.

"İZMİRLİLER OLARAK İZİN VEREMEYİZ"

Zamanla farklı kamu kuruluşları tarafından işletilen Elektrik Fabrikası’nın üretiminin durdurulması halinde metruk ve harabe yapı haline dönüştüğünü ifade eden Gürler, “Yapı içinde bulunan teknolojik tarihi açısından önemli ekipmanlar ve cihazlar hurdaya ayrılarak, yok edilmiş, içi boşaltılan tarihi değerimiz “yıkıma” terk edilmiştir. Bugün sıradan arazisi için satılmak istenen Elektrik Fabrikası, tarihi ve kentsel dokuyu yağmalamaya dayalı, betonlaşma temelli büyüme politikalarına karşı dimdik ayakta durarak, direnmektedir. Ülkenin en zor yıllarında, kıt kaynaklarla kamulaştırılmış bu tarihi değerimizin özelleştirme adı altında haraç-mezat satılmasına İzmirliler olarak izin veremeyiz” diye konuştu.

"BİRLİKTE MÜCADELEYE"

Elektrik Fabrikası kamulaştırıldığı yıldan bu yana yurttaşların ortak malı olduğunu ve önümüzdeki yüzyıllarda da kültürel alan olarak kamusal işlevini sürdüreceğini belirten Gürler, şunları dile getirdi: “Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun bileşenleri olarak, bilimi ve tekniği esas almayan, kamu yararına aykırı tüm iş ve işlemlerde olduğu gibi bu imar değişikliğine karşı da mücadele ederek, tarihsel, kültürel ve endüstriyel mirasımızı ranta teslim etmeyeceğiz. Tarihi değerimizin kültürel yaşama katkı sağlayacak şekilde kamusal amaçlarla dönüştürülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu vesileyle İzmirli yurttaşlara; ‘Korunması Gereken Kültür Varlığı’ niteliğindeki Elektrik Fabrikası arazisinin ticari olarak yapılaşmaya açılmasına karşı birlikte mücadele çağrısı yapıyoruz.”

BELEDİYELER FABRİKAYA TALİP

EMO İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler’in basın açıklamasını okumasının ardından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bu alana 30 kat imar izni ya da turizm ruhsatı verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Mutlu, "Bu bölgenin korunmasında çok emeği geçen meslek odaları, bu bina da Mimarlar Odası tarafından tescillendi. Bu bina üretimden çekilse bile farklı fonksiyonlarla geliştirilip kullanıma açılıyor. Bizim isteğimiz de bu binanın kamu elinde kalması ve kamunun kullanımına açılmasıdır. Buraya 30 kat imar izni verilmesi kabul edilemez, turizm ruhsatı verilemez. Çok uzun zamandır belediyeler tarafından da talip olunan ve kamu kullanımına açılması için çaba gösterilen bir yerdir. Bunun için bütün kenti yanımızda olmaya ve bizimle birlikte dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.