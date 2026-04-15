TMMOB’den 1 Mayıs çağrısı: “Birleşelim, değiştirelim”



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs'a giderken 2026 yılı afişini paylaşarak tüm emekçileri “Emek ve bilim ile kurulacak yeni bir Türkiye birleşelim, değiştirelim!” sloganıyla alanlara davet etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı açıklamada “emeğin, bilimin ve mesleki onurun” savunulması için birlik ve mücadele çağrısında bulundu.

“Fabrikalarda, şantiyelerde, tersanelerde, santrallerde, inşaatlarda, tarlalarda, hastanelerde, ofislerde alın teri dökenlerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ‘tarihsel bir eşikte’ olduğunu belirten Koramaz, “Sokakları, meydanları, şantiyeleri ve ofisleri dolduran milyonlarla birlikte sesimizi yükseltiyoruz; eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış talebimizi büyütüyoruz” dedi.

"BU TABLO KADER DEĞİL"

Açıklamasında ülkede uzun süredir “hukuksuzluğun olağan bir yönetim biçimi haline geldiğini” ifade eden Koramaz, “Yargı mekanizması halkın haklarını değil, imtiyazlı bir azınlığın çıkarlarını koruyan bir araca dönüşüyor. Anayasa’nın hiçe sayıldığı, hak arama yollarının tıkandığı bu düzende demokrasi ağır yaralar alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik krizin ve hayat pahalılığının mühendis, mimar ve şehir plancıları açısından da “varoluş mücadelesine” dönüştüğünü kaydeden Koramaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin imkânlarıyla yetişen meslektaşlarımızın emeği değersizleştiriliyor, meslek alanlarımız piyasa ve rant politikalarına teslim ediliyor; diplomalarımız sermayenin ucuz işgücü deposuna indirgeniyor.” Bu tablonun “bir kader olmadığını” vurgulayan Koramaz, “Bilimi ve tekniği halkın yararına değil, bir avuç sermayenin çıkarına sunanların bilinçli tercihlerinin sonucudur”

"ARTIK YETER"

Koramaz, açıklamasında şu çağrıyı yaptı: “Bu düzene artık yeter diyoruz. Bu dünyayı var eden bizler, emeğin ve bilimin gücüyle yeni bir toplumsal düzen kurabiliriz.” Demokrasi, adalet ve barış vurgusu yapan Koramaz, “Laik, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve toplumcu bir düzeni birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca “insan onuruna yaraşır iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların güvence altına alındığı bir yaşam” talebini dile getirdi.

Açıklamasının sonunda 2026 1 Mayıs’ına işaret eden Koramaz, “Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz” dedi ve şu sözlerle mesajını tamamladı:

“Bu karanlık ancak örgütlü mücadeleyle, dayanışmayla ve birlikte değiştirilebilir. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın TMMOB.”