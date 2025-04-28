TMMOB’den 1 Mayıs mesajı: "Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklama yayımladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzalı açıklamada, ülkenin ekonomik kriz, derinleşen sömürü ve artan baskılarla ağır bir dönemden geçtiğini belirtilerek, “Tek adam rejimi ülkeyi yönetemiyor. Ülkemizin tüm zenginlikleri iktidar yandaşlarına peşkeş çekildi, kamu kaynakları özelleştirmelerle yok edildi” ifadeleri kullanıldı.

Mühendis ve mimarların da bu sömürü düzeninden ağır şekilde etkilendiğini dile getiren Koramaz, yeni mezunların işsizlikle, özel sektörde çalışanların güvencesizlikle, kamuda çalışanların düşük ve eşitsiz ücretlerle mücadele ettiğini söyledi. Emekli meslektaşların ise açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini belirtti.

“Bu düzen emek düşmanıdır, bilim düşmanıdır, insanca yaşamın düşmanıdır” diyen Koramaz, demokratik, adil, eşit ve sömürüsüz bir Türkiye ve dünya için birlikte mücadele çağrısında bulundu.

“TARİH HALKIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİYLE ŞEKİLLENİYOR”

Siyasi baskıların arttığını ve toplumsal muhalefetin gözdağı ile sindirilmeye çalışıldığını söyleyen Koramaz, buna rağmen ülkenin dört bir yanında büyüyen umudun karanlığı parçaladığını ifade etti. Gençlerden kadınlara, işçilerden emeklilere kadar toplumun farklı kesimlerinin mücadeleye devam ettiğini vurguladı.

Koramaz, “Liselerden gençler öğretmenlerine sahip çıkmak için direniyor, üniversiteliler gelecekleri için kampüslerden meydanlara akıyor, kadınlar yaşamları için haykırıyor, emekçiler, işçiler, emekliler emekleri, hakları için durmaksızın mücadele ediyor. Tarih bir kez daha halkın örgütlü mücadelesiyle şekilleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İnsanlığın ortak iyiliği ve dünyanın geleceği için bu sömürü düzenine karşı emekten, demokrasiden, özgürlüklerden, adaletten ve barıştan yana bir toplumsal düzen kurmak hepimizin görevidir” diyen Koramaz, 1 Mayıs’ta tüm emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını, gençleri ve kadınları meydanlara davet ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek, barış, adalet ve demokrasi mücadelemiz!”