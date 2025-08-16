TMMOB’den 17 Ağustos depreminin 26. yılında uyarı: İktidar felaketlerden ders almadı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, depreme karşı alınmayan önlemleri ve rant odaklı politikaları eleştirdi.

“Bir daha benzer acıları yaşamayalım… Depremi unutma, unutturma!” çağrısıyla seslenen Koramaz, yaşanan felaketlerden ders çıkarılmadığını vurguladı.

1999 Marmara Depremi’nde resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 binden fazla kişinin yaralandığını ve yüzbinlerce yapının yıkıldığını hatırlatan Koramaz, aradan geçen 26 yıla rağmen benzer risklerin hâlâ sürdüğünü söyledi.

"RANT PROJELERİ ÖNCELİKLENDİRİLİYOR"

Koramaz, son yıllarda yaşanan Bingöl, Van, Elazığ, İzmir ve 2023’te Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin de aynı ihmalkârlığın ürünü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Üzülerek görüyoruz ki meydana gelen depremler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can kayıpları, sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara hiçbir şey öğretmemiştir. İstanbul gibi büyük bir depremin kapıda olduğu bilinmesine rağmen, Kanal İstanbul gibi rant projeleri hâlâ önceliklendirilmekte.”

"BİLİNÇLİ İHMALLER FELAKETE DÖNÜŞÜYOR"

Bilim insanları ve meslek örgütlerinin yıllardır yaptığı uyarıların görmezden gelindiğini dile getiren Koramaz, şehirlerin coğrafi risklere rağmen plansız bir şekilde büyüdüğünü ve yapıların yeterli mühendislik hizmeti almadan inşa edildiğini söyledi.

Ayrıca, 6306 sayılı yasa ile rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerde yaşayan milyonlarca yurttaşın yerinden edildiğini, güvencesiz konutlarda yaşamaya mahkûm edildiğini ifade etti.

"YENİ BİR PLANLAMA VE DENETİM MODELİ ŞART"

Koramaz, güvenli kentleşme için meslek odalarının ve bilim insanlarının sürece aktif katılımının şart olduğunu belirterek, şu önerilerde bulundu:

• Kentsel planlama rant için değil, depreme dayanıklı kentler yaratmak amacıyla yapılmalı

• Ormanlık alanlar, su havzaları ve dere yatakları yapılaşmaya açılmamalı

• Ulusal Deprem Konseyi ve Deprem Şurası gibi oluşumlar yeniden devreye alınmalı

• Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı tam olarak uygulanmalı

• Türkiye'nin bina envanteri çıkarılarak yapılar hasar görebilirliklerine göre sınıflandırılmalı

Koramaz açıklamasını, "Depreme hazırlıklı olmak için bilimin, tekniğin ve doğanın sesine kulak vermemiz gerekiyor. Ülkemize, yaşamlarımıza ve ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım" sözleriyle tamamladı.