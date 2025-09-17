TMMOB’den belediyelere güvenceli istihdam çağrısı

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yazılı açıklama yaparak yerel yönetimlerde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının güvencesiz koşullarda istihdam edilmesine tepki gösterdi.

Koramaz imzalı açıklamada, belediyelerde teknik personelin çoğunlukla sözleşmeli, taşeron ya da geçici pozisyonlarda çalıştırıldığı, kimi zaman "zabıta" olarak istihdam edilip çalıştırıldığı hatırlatılarak “Kamu yararına çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mali ve kadro sorunlarının, özlük haklarının görmezden gelinmesi, imza yetkilerinin kurallara uygun işletilmemesi sadece belediyelerin değil, tüm ülkenin zararınadır” denildi.

Koramaz, belediyeler ve iktidara şu çağrıda bulundu: "Tüm kamu istihdamında olması gerektiği gibi yerel yönetimlerde de teknik personel için kalıcı, güvenceli ve mesleki niteliğine uygun kadro sağlanmalıdır. Sözleşmeli ve işçi statüsünde gösterilerek istihdam edilme koşullarından vazgeçilmeli, çalışanlar norm kadroya geçirilmelidir."