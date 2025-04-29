TMMOB’den İnciraltı açıklaması: Rant değil, miras

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), yapılaşma sorunuyla mücadele eden İnciraltı’na ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen açıklamayı, İKK adına Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Ayşegül Yarış okudu.

Yarış, İnciraltı’nın İzmir için 40 yılı aşkın süredir önemli bir mücadele alanı olduğunu vurgulayarak, “İnciraltı, İzmir ölçeğinde değişken süreçleriyle son 40 yıla damgasını vuran, doğal bir değerdir. Değişen otoritelerin İnciraltı’nı ranta kurban etme yönündeki girişimleri ve bölgeyi zenginleşme aracına dönüştürme çabaları, TMMOB tarafından her zaman karşılık bulmuştur” dedi.

Yarış, açıklamasının devamında, “Rant odaklarının uzun yıllardır süren girişimleriyle bölge, hiçbir geçerli dayanağı olmayan kamu yararı kararlarıyla tarım dışına çıkarılmak ve sit statüsünün düşürülmesiyle değersizleştirilmek istenmektedir. Bu süreçte şehrimizin hemen yanı başındaki kıymetli tarım alanları bilinçli şekilde atıl bırakılmış ve amacı dışı kullanıma göz yumulmuştur. Oysa Tarım ve Orman Bakanlığı ile mahkemelerin bilirkişi raporları, bölgedeki korunması gereken mutlak ve dikili tarım arazilerini defalarca belgelemiştir” ifadelerini kullandı.

"TALAN ANLAYIŞININ ÜRÜNÜ"

İnciraltı’nın son günlerde yeniden pazarlık konusu yapıldığını belirten Yarış, “Daha önce yapılaşmaya açılmasına yönelik imar planları yargı kararlarıyla iptal edilmişken, benzer nitelikteki yeni planlar hakkında İzmir İdare Mahkemeleri’nde açılan dava süreçleri devam etmektedir. Buna rağmen yeniden bir planlama sürecinin başlatılması, bir oldubitti ve topyekûn talan anlayışının ürünüdür. İnciraltı, rant odaklarının değil, İzmir’in doğal mirasıdır” diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI"

Belediye başkanlarına seslenen Yarış, sözlerini şöyle tamamladı: “İnciraltı; rant odaklarının değil, İzmir halkının ve gelecek nesillerin mirasıdır. Tarım alanlarının korunması ve artırılması yönünde programlar hazırlatan partilerin belediye başkanlarının tarafsız kalmak yerine İnciraltı talanına açıkça itiraz etmelerini ve devam eden dava süreçlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.”