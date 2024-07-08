TMMOB’den yürüyen merdiven kazasına ilişkin açıklama

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, geçtiğimiz hafta Üçyol Metro istasyonunda meydana gelen yürüyen merdiven kazası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Önlemlerin sıralandığı açıklamada; "Söz konusu kaza ilk incelemelere göre yürüyen merdiven basamaklarına hareket veren dişlilerde oluşan aşınma nedeniyle meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de geçtiğimiz hafta Konak ilçesindeki Üçyol Metro İstasyonu'nda yer alan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etti. Olayda dengesini kaybederek düşen 11 kişi yaralandı. Olayın ardından TMMOB Makine Mühendisleri İzmir Şubesi yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu kazanın yürüyen merdiven basamaklarına hareket veren dişlilerde oluşan aşınma nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, “Dişliler, aşınma sonucu oluşan boşlukla basamaklara hareket iletimini durdurduğu için yolcuların ağırlığı ve yerçekimi ile yürüyen merdiven aşağı yönde hızlanarak hareket etmeye başlamış ve kazaya sebep olmuştur” denildi.

Riskleri oluşturan sebepler; bakımların yetersiz olması, yasal denetimlerin yapılmaması, kullanıcı hataları ve benzeri ihmaller olarak sıralanırken, düzenli bakım faaliyetlerinin ve yasal periyodik kontrollerin önemi şu ifadelerle vurgulandı:

“Yasal periyodik kontrollerin yılda en az bir defa yapılması zorunludur. Yürüyen merdiven ve yolların belirli güvenlik standartlarına uygun olması gerekmektedir. Yıllık denetimler, bu standartlara uyumu kontrol eder ve uygunsuzlukları tespit ederek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Düzenli denetimler sayesinde olası arızalar ve aşınmalar erken tespit edilerek kazaların önüne geçilir, yürüyen merdiven ve yolların güvenli bir şekilde çalışması sağlanır. Bu denetimler, yürüyen merdiven ve yolların uzun ömürlü, güvenli kullanımı için hayati önem taşır. Güvenlik standartlarına uyum ve düzenli kontroller, olası kazaların önüne geçer.”

Açıklamada ayrıca bakım faaliyetinin ayda en az bir defa yapılması gerektiği vurgulanarak önlem ve uyarılar sıralandı. Sıralanan önlem ve uyarılardan bazıları şöyle:

“Bakım faaliyetlerinde;

• Acil durum butonu, el bandı sıkışma kontağı, basamak kırılma kontağı, eksik basamak algılama emniyet tertibatı, taraklık plakası emniyet kontağı, basamak zincirinin gerginliğini denetleyen emniyet tertibatı ve benzeri emniyet devrelerinin uygun çalışıp çalışmadığının,

• El bantları, basamak veya paletler, taraklıklar, basamak veya palet zincirleri, motor ile basamak tamburu arasındaki hareket iletme elemanları (zincirler, dişliler, kayışlar) ve benzeri ekipmanların uygun olup olmadığının,

• Kaçak akım rölesi, sigortalar ve benzeri elektriksel kontrol elemanlarının uygun çalışıp çalışmadığının,

• Yürüyen merdiven ve yollarda bulunması zorunlu bilgilendirme etiketlerinin uygun olup olmadığının, yürüyen merdiven ve yolların temizliğinin,

• Alınmış yapısal önlemler var ise bunların hasarlı olup olmadığının, kontrollerinin yapılması ve uygunsuzlukların varlığı halinde merdivenin veya yolun kullanıma açılmasından önce bunların giderilmesi gerekmektedir.

• Yürüyen merdivenlere veya yollara aşırı yüklenme yapılmamalı, yük ve eşya taşınmamalı, ekipmanlara müdahale edilmemeli, güvenlik tertibatlarıyla oynanmamalıdır.”