TMMOB’yi anlatmak zorundayız

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 70’inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak. TMMOB’un 70’inci yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini anlatan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Şunu onurla söylüyorum; Bugün bir Cumhuriyet tarihi konuşulacaksa, haktan, iyi ve güzelden yana, yaşamdan yana konuşulacaksa, orada TMMOB’u anlatmak zorundayız” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre TMMOB’un 70 yıl önce 8 bin mühendis ve mimarı kapsayan 10 meslek odasıyla yola çıktığını anlatan Koramaz, “TMMOB, bugün 24 meslek odası, 231 şube, 673 il temsilciliği, 399 ilçe temsilciliği, 54 il koordinasyon kurulu, 121 farklı disiplinden 700 bini aşkın mühendis mimar ve şehir plancısı ile mücadelesini sürdürüyor. 70 yıl çok uzun bir süre, ama aklınıza artık yaşını başını almış bir meslek örgütü gelmesin. TMMOB şimdi delikanlı yaşında, bilim ve tekniğin ışığında kamu yararı için daha da fazla çalışacağı bir döneminde. En genç en coşkun çağında” dedi.

Emin Koramaz

Koramaz, “TMMOB’nin uzun yıllardan bu yana siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu işte bu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir. Özellikle 80’li yıllardan itibaren bu saldırılar, mesleğimizi ve meslek uygulama alanlarımızı da kapsayarak sistematik bir hal almış, 22 yıllık AKP iktidarı dönemin de üst noktalara ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.