TMO, 2025 yılı mısır alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2025 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de mısır hasadının ağustos başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı, ülke genelinde hasat oranının yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, "TMO mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 lira olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde 'temel destek' ve üretim planlamasına uygun olarak 'planlı üretim desteği' olarak verilecektir. Ayrıca, yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak 'üretim geliştirme desteği' ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda ton başına 11 bin 968 lira geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır."