TMO fındık üreticisini düşük alım fiyatıyla yine ezdi

Ekonomi Servisi

Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından fındıkta hasat zamanı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) skandal fiyat belirlemesi ile başladı. Dün yurdun dört bir yanında üretici ve işçiler bahçelere girerken TMO temmuzda açıklaması gereken taban alım fiyatlarını açıkladı. Fındık üreticileri bir kez daha tekellere ezdirildi.

Fındıkta taban alım fiyatı 2025/2026 sezonu yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için kilogram başı 200 TL, levant kalite için kilogram başı 195 TL olarak açıklandı. Yüksek kesimde ürününü don vuran, geçtiğimiz yılı kokarca böceğinin verdiği zarar yüzünden adeta afetle kapatan fındık üreticileri yine mağdur edildi. Bu yıl bahçelerine güçlükle dönen fındık üreticileri için taban fiyata gelen yüzde 51'lik artış, zararı karşılayacak artışı getirmedi. Üreticiler bu yıl için alım fiyatının en az 280 TL olmasını talep etmişti ancak TMO üreticiyi bir kez daha tüccarların insafına terk etti.

Sosyal medyadan geç ve düşük açıklanan alım fiyatlarına tepki yükseldi. Üreticiler, "Geçen yıl zarar ettik, daha onu karşılayamamışken bu fiyatlar asla yeterli değil" derken CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da paylaşımında "Mazotun, gübrenin, ilacın fiyatı 3’e 5’e katlanmışken; bu rakam emeğin, alın terinin aşağılanmasıdır. Fındık üreticisine reva görülen bu sömürü düzeni kabul edilemez! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.