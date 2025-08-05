TMO'nun açıkladığı fındık fiyatına CHP'den tepki: "Üreticiyle dalga geçiliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025/2026 sezonu için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygulanacak kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Yapılan duyuruda, yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak Giresun kalite fındık için kilogram başına 200 TL, Levant kalite için ise 195 TL fiyat belirlendi.

Ancak açıklanan fiyatlar, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tepkilere yol açtı. CHP’li isimler, açıklanan rakamların üreticinin emeğine hakaret olduğunu vurgulayarak iktidara sert eleştiriler yöneltti.

CHP ORDU İL BAŞKANI BÜLENT AKPINAR: VATANDAŞLARIMIZLA DALGA GEÇERCESİNE FİYAT AÇIKLANDI

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, hasat sezonu başlamışken doğru dürüst bir inceleme ve planlama yapılmadan fiyat açıklanmasına tepki gösterdi:

"Bugün üreticilerimiz bahçeye girmesine rağmen uzun yıllardan bu yana sürekli olarak yapıldığı şekilde hasat sezonu başlamışken doğru dürüst bir inceleme ve planlama yapmadan bugün Ordu fındığı için 195 lira, Giresun fındığı için ise 200 lira açıklandı. Bugün üretici için maliyeti 185 lira olan fındıkta bu maliyetin üstüne 10 lira gibi çok komik bir rakamla vatandaşlarımızla, üreticilerimizle dalga geçercesine fiyat açıklamasında bulunuldu."

Akpınar, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Trabzon’daki sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Sayın Genel Başkanımızın Trabzon'da ifade ettiği gibi 250 liranın altında kalacak bir rakamı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi söyledik. Nasıl ki iktidar partisi uzun yıllardan bu yana üreticiyi kendi kaderine bırakıyor; bu çiftçi, bu üretici de onlara gerektiği şekilde sandıkta üreticiyi görmezden gelmenin hesabını muhakkak ki gösterecektir. Biz vatandaşlarımıza ve üreticilerimize, AKP milletvekillerini, AKP belediye başkanlarını gördükleri yerde onlardan hesap sormasını istiyoruz. Onları sokakta rahat yürütmemelerini istiyoruz.”

Ayrıca don zararı ve destek eksikliğine de dikkat çeken Akpınar, “Bugün zaten Ordu’nun 500 metre rakımlı yerlerinde yüzde 90’lara varan bir zayiat varken, dondan mağdur olmuş üreticilerimize hiçbir şekilde katkı sunulmamışken; bugün elinde fındık olan, fındık toplayan üreticilerimiz de sefalete sürükleniyor. Biz buradan iktidarı ve sayın Cumhurbaşkanı’nı halkımızın vicdanına bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP SİNOP MİLLETVEKİLİ ALTAY: BU İNSAN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR

Ordu’da bir dizi temaslarda bulunan CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Ordu’dayız. Sivil toplum örgütlerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün bir toplantıda bir vatandaşımız, bir üreticimiz; ‘fındıkta en düşük rakam 250 liranın altında kalırsa ne yapacağız?’ diye sordu. Ben de daha önce yaptığınız gibi yolu kapatalım dedim. Maalesef kötü bir tablo; 186 lira maliyeti olan bir ürünü 195 lira, 200 lira fiyat vermek kabul edilebilir değil. Bu insan aklıyla alay etmektir. Fındık üreticisiyle alay etmektir. Küçümsemektir, emeğe hakarettir, emeğe saygısızlıktır."

Altay, fındığın ihracattaki payına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ordu ve Giresun başta olmak üzere bütün fındık üreticilerine yapılmış bir hadsizlik ve saygısızlıktır. Emek en yüce değerdir diyoruz, bu işi bilen bilir, bilmeyenler de biraz araştırdığında fındığın ne kadar meşakkatli bir ürün olduğunu, nasıl meşakkatli bir süreçten sonra elde edildiğini bilir. Üstelik fındık Türkiye'nin önemli bir ihraç ürünüdür. Türkiye fındık üreticisinin alın teri üzerinden 3 ila 4 milyar dolar civarında ihracat yapan bir ülke. Üstelik dışarıdan dahilde işlemeyle değil, tümüyle ithalata dayalı olmayan, kendi öz kaynağımızdan ülke ekonomisine bu kadar büyük katkısı olan, fındık üreticisine bu zulmü, bu hadsizliği, bu saygısızlığı, bu emeği küçümsemeyi protesto ediyorum. Çiftçilerimizi de demokratik haklarını kullanmaya, yani tepki ve protesto haklarını kullanmaya davet ediyorum."

CHP ORDU MİLLETVEKİLİ SEYİT TORUN: BU SOYGUN DÜZENİDİR

CHP’li Seyit Torun ise fiyatların üreticiyi yok saydığını belirterek şöyle konuştu:

"AKP iktidarı gene yapacağını yaptı. Gene Karadeniz üreticisini, fındık üreticisini yok saydı. Gerçekten yapılan bu olay tamamen Karadeniz üreticisini, fındık üreticisini mağdur etmek; onların mağduriyeti üzerinden başkalarına rant sağlama çabasıdır.

185 liranın üzerinde maliyeti olan bir ürünü, Levant kalite Ordu fındığı için 195 lira, Giresun fındığı için 200 lira demek, üreticimizin aklıyla alay etmek demektir. Günlerdir ifade ediyoruz, günlerdir söylüyoruz; zirai dondan dolayı özellikle 500 metre rakımın üzerinde fındık hiç yok denecek kadar az. Kaç yıldan bu yana mücadele ettiğimiz kahverengi kokarca gene bölgede etkili. En son sıcaklardan dolayı da fındık ciddi bir hasar aldı. Görülüyor ki 350 bin ton civarında, belki de daha altında bir rekolte var.

Belki de ilk defa bu yıl, fındığı olan üretici hiç değilse bir yıl mağduriyetini giderecekti. Ama buna bile imkân vermediler. Bu soygun düzenidir. Bu iktidarın Karadeniz üreticisine zulmüdür. “Üreticilerimizi bu rakama tepki göstermeye, bu rakamı asla kabul etmemeye davet ediyorum. Lütfen fındığınızı elinizden geldiğince pazara indirmemeye, satmamaya çalışın. Bu fındık kartellerine, fındık kurtlarına ve yandaşını zengin etmeye çalışan bu iktidara da gereken dersi verelim."

Torun, erken seçim çağrısını yineleyerek; “Bir an önce sandık diyoruz. Geçmişte bunu ispat ettik. Bülent Ecevit'in döneminde fındık altın çağını yaşadı. Şimdi tekrar iktidara geldiğimizde de üretici kazanacak, herkes kazanacak” dedi.

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ELVAN IŞIK GEZMİŞ: YEŞİL ALTINA DARBE VURULDU

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirtti:

“Bölgemizin ana geçim kaynağı, başımızın tacı, yeşil altınımız fındığa bugün yine bir darbe vuruldu. Günlerdir söylüyoruz, artan girdi maliyetleri karşısında üreticimiz zaten mağdurdu. Son dönemde yaşanan kokarca ve üstüne gelen don felaketinden sonra üreticimiz mağdurdu. Üretici fındık fiyatını bekliyordu. Fındık fiyatı açıklandı fakat maalesef maliyetini dahi karşılamayan bir fiyat açıklandı.

Üretici hakkını almalı. Fındık ülkemizin stratejik bir tarım ürünüdür. Fındık üreticisi hakkını almalıdır. Maalesef bugün maliyetleri karşılamayan bir rakam söylendi. Herkes şunu bilmeli ki Cumhuriyet Halk Partisi üreticiden yanadır, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında fındık hak ettiği değeri bulacaktır.”

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TAŞKIN: FINDIK GEÇİM KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKIYOR

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise tarımdaki genel çöküşe dikkat çekti:

"Ben de bir çay üreticisi olarak, fındık ve çayda yaşanan sorunların ne kadar benzer olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tarımda topyekûn bir çöküş var. Bakın bu sene kuraklık, don, kokarca derken, bir şefkatli elin üreticiye dokunması konusunda çok çağrıda bulunuldu. Ama bu olmadı.

Şöyle bir riskle karşı karşıyayız; fındığın burada bir geçim kaynağı olmaktan çıkmasıyla özellikle Ordu ve Giresun'un yaşayacağı çok büyük sıkıntılar olabilir. Bu şehirlerin ana damarı tıkanabilir. Devlet hareket ederken, planlama yaparken tam da halkının bu ihtiyaçlarını gözetmelidir. Uluslararası tekelleri gözetmek onların görevi değildir. Bu sürdürülebilir bir düzen değildir. En kısa sürede erken seçimle biz bu kaderi değiştireceğiz."