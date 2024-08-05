TMO uluslararası şirketlerin ofisi oldu

Ekonomi Servisi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) levant kalite fındığa kilosu 130 TL, Giresun kalite fındığa kilosu 132 TL taban fiyat açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. MA’da yer alan habere göre taban fiyatlarla ilgili Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy-Sen) Ordu Şubesi Başkanı Zekai Sağra’dan da açıklama geldi. Sağra, açıklanan fiyatın üretici için hiçbir şey ifade etmediğini vurgulayarak "Fındığa 130 TL taban fiyat gösterilmesi ‘Biz fındık üreticisini terk ettik, herkes başının çaresine baksın’ demektir. TMO ‘Alım yapıyorum’ diyor. Ama dönüm başına bir kota koyuyor ve ne kadar alacağı belli değil" dedi. Fındığın çok önemli bir ihraç ürünü olduğunun altını çizen Sağra, bu nedenle de manipülasyona açık olduğunu söyledi.

Sağra, "Üreticinin talebi bu enflasyonist ortamda 200 TL’den aşağı olmamasıydı. Aradaki fark çok büyük. Beklenen 800 bin ton rekolte ile çarpıldığında 3 buçuk milyar TL’den fazla fark oluyor. İşte bütün mesele de bu paranın bölüşülmesi. Fındık üreticisini gıda tekellerine teslim ettiler. TMO uluslararası şirketlerin alım ofisi gibi çalışıyor" ifadelerini kullandı. Üreticinin kurduğu FİSKOBİRLİK’in ise bir işlevinin kalmadığına işaret eden Sağra, şöyle devam etti: "FİSKOBİRLİK’in eski başkanı Lütfü Bayraktar da şuan AKP milletvekili. Ortada bir üretici kooperatifi yok. Tam tersi üreticinin 80-90 yıllık birikimlerine çökmüş bir yapı var. Yönetiminde üreticinin ağırlıklı olarak yer alacağı bir kooperatifle bu sorun çözülür. Öte yandan iktidar bu zamana kadar tarımda izlediği neoliberal politikalardan vazgeçmeli."