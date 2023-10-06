TMOBB'den depremin ardından 8. ay raporu: Ulaşım, eğitim, sağlık ve barınma sorunları devam ediyor

TMOBB, Maraş merkezli depremlere ilişkin 8. ay raporunu yayımladı. Raporda, resmî verilerin tam olarak açıklanmamasından enkaz kaldırma çalışmalarında yapılan yanlışlara kadar pek çok konuda değerlendirmeye yer verildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMOBB), Maraş merkezli depremlerin 8. ayı nedeniyle alınmayan önlemlerin neticesinde depremlerin yarattığı yıkıcı etkiye ilişkin değerlendirmelere yer verdiği raporunu yayımladı. Raporda, enkaz kaldırma çalışmalarının kamu sağlığını tehdit edecek şekilde yapıldığına dikkat çekilirken depremlerin ardından kriz merkezlerinin organize şekilde kurulmadığı tespitine yer verildi.

Raporda, depremden etkilenen kentlerde ilk iki gün hiçbir alanda organize bir çalışma yürütülmediği, arama-kurtarma çalışmalarına başlanmadığı hatırlatıldı. Yıkılan binaların enkazının ise önceden planlama olmadığı için kontrolsüz şekilde boş arazilere döküldüğü ifade edildi.

Depremden etkilenme ağırlıkları değişen 11 ilde de benzer sorunlar olduğuna dikkat çeken rapor, ulaşım, eğitim, sağlık ve barınma sorunlarının hâlâ devam ettiğini ortaya koydu. Dört alanda da detaylandırılan sorunlar şöyle aktarıldı:

SAĞLIK



Özellikle Antakya ve Defne ilçelerinde tam donanımlı hastane bulunmamakta, doğumhane ve ameliyathaneler hizmet vermemektedir. Plansız ve alelacele yapılan Defne devlet hastanesinden başka hastane bulunmamaktadır. Tam kapasite hizmet veremeyen bu hastaneyi her ciddi yağmurda su basmaktadır. Henüz altyapısı yolları ve otoparkı da yapılmamıştır. Ayrıca yeterli teknik donanım ve sağlık personeli de maalesef henüz bulunmamaktadır. Yeni açılan kadrolara da neredeyse hiç kimse başvuru yapmamaktadır.



EĞİTİM



Kenti terk etmeyen ya da terk edemeyen ailelerin en büyük sorunlarının başında eğitim gelmektedir. Çoğu kamu kurumu binasının yıkılmış olması nedeniyle; Valilik, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlar hasarsız kalan okullarda hizmetlerine devam ettiğinden, doğal olarak bu okullarda eğitim hizmeti verilememektedir. Ayrıca eğitim verecek olan öğretmenlerin de henüz barınma sorunu tam çözülmüş değildir.



BARINMA



Depremin en fazla yıkıcı olduğu ilçelerde, evsiz kalan insanların bir kısmı, acil geçici el koyma kararı ile tahsis edilen arazilerde oluşturulan çadır kentlere yerleştirilmiştir. Önce çetin kış şartları, soğuk, çamur ve su baskınları ile mücadele eden depremzedeler, havaların ısınması ile aşırı sıcaklar, yıkımın yarattığı toz, haşereler, akrep ve yılanlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Konteyner kentler kurulurken yer seçimi yanlışlıkları, insanların arazilerine geçici kamulaştırma ile el konulması ve özellikle demografik yapı gözetilmeksizin yapılan yerleştirilmeler buralarda yaşamak zorunda kalan insanlar için çeşitli sıkıntılara neden olmuştur.



ULAŞIM



Kentte yaşamaya çalışan insanların en büyük sorunlarından biri de ulaşımdır. Depremde en çok etkilenen ilçeler başta olmak üzere tüm kentte ulaşım ağı neredeyse tamamen yok olmuş durumdadır. Kent merkezlerinde yıkımın devam etmesi ve geçici konteyner kent ve çarşıların çevre yolu üzerine konumlandırılması ile yoğunlaşan trafik; moloz ve demir taşıyan kamyonların yoğunluğundan kaynaklı olarak neredeyse günün her saati durma noktasına gelmektedir.

"ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Raporun sonunda, çok daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri birer prosedür haline getirildiği belirtilirken “Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele ederek mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkacağız” ifadelerine yer verildi.