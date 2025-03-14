TMOK'un yeni başkanı yarın seçilecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurulda mevcut başkan Uğur Erdener ile aday Ahmet Gülüm, başkanlık seçiminde yarışacak.

Genel kurul gündeminde 2024 yılına ilişkin raporların okunması, bütçenin görüşülmesi ve 2025 yılı bütçesinin onaya sunulması, organ ve kurul seçimleri ile İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından talep edilen tüzük değişiklikleri yer alıyor.



