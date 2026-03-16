TMOK’tan Fenerbahçe’ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından kulüplerin spora katkılarını onurlandırmak amacıyla verilen “Fair Play Altın Şeref Bayrağı”, düzenlenen törenle Fenerbahçe Kulübüne takdim edildi.

Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen törende Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve komisyon üyeleri hazır bulundu.

ÖNEMLİ BİR YAPI

Törende konuşan Saruhan, Fenerbahçe’nin amatör branşlarda uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini vurgulayarak kulübün sporun farklı alanlarında önemli bir yapı oluşturduğunu ifade etti.

Kulüp bünyesinde altı olimpik branşta 1150 sporcu ve 130 antrenörün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Saruhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na 27 sporcu ile katıldıklarını ve madalyalarla döndüklerini hatırlattı. Saruhan, TMOK tarafından verilen ödülün kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

İLK ÖDÜL FENERBAHÇE'YE

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ise “Fair Play Altın Şeref Bayrağı” uygulamasının önceki dönemde başlatıldığını ve ilk ödülün de Fenerbahçe’ye verildiğini söyledi.

Domaç, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen, altyapı çalışmalarına katkı sağlayan ve fair play anlayışını temsil eden kulüp olarak Fenerbahçe’nin açık ara oyla bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Haldun Domaç, Fenerbahçe Kulübüne “Fair Play Altın Şeref Bayrağı” ile sertifikasını takdim etti.

Fenerbahçe Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ardından da aynı ödüle layık görülmüş ve bayrağını tesislerinde göndere çekmişti. Son ödülle birlikte kulüp tesislerinde iki altın yıldızlı bayrak dalgalandıracak.