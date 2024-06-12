TMO’nun verdiği fiyata tepkiler sürüyor

Ekonomi Servisi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2024 hububat alım fiyatlarını ekmeklik buğdayın kilogram fiyatı 9,25 TL, makarnalık buğdayın kilogram fiyatı 10 TL, arpanın kilogram fiyatı ise 7 lira 25 kuruş olarak açıklamasına tepkiler sürüyor.

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, açıklanan hububat alım fiyatlarını eleştirerek şöyle konuştu:

“TMO’ya ürününü satan çiftçilerimiz paralarını 45 gün sonra alacakları için bu da ayrıca bir sıkıntı oluşturuyor çünkü bölgemizin borç ve ödeme dönemi genelde 7-15’tir. 7-15’e kadar çiftçilerimiz parasını almadığı zaman ürünü paraya çevirmediği zaman dolayısıyla borçları ile karşı karşıya gelecek bu da sosyal bir patlamaya sebep edebilme ihtimalini doğuruyor.”