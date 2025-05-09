TMSF, Bellona'yı sattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya'nın Hazine’ye ait yüzde 100 hissesini 7 milyar TL muhammen bedelle düzenlenen ihale sonucunda sattı.

Bellona Mobilya'nın dün gerçekleştirilen satış ihalesinde toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bellona Mobilya'nın satış ihalesi gerçekleştirildi.

TMSF'nin dün düzenlediği ihalede iki yatırımcının rekabetinde en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon liraya ulaşırken, süreç bir saati aşkın sürede tamamlandı. Çekişmeli geçen ihalede toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı.

8 MİLYAR 1 MİLYON TL'YE SATILDI

Bağımsız değerleme şirketinin hazırladığı rapora göre belirlenen 7 milyar TL muhammen bedelle başlayan ihale sonunda, en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL oldu.

Böylece satış ihalesinin ilk adımı tamamlanarak sonuç Rekabet Kurumuna bildirildi.

Satış süreci resmi onayların ardından tamamlanacak.