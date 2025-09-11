TMSF Bilgi Üniversitesi'ne el koydu: YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

HABER MERKEZİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesi nedeniyle öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler açısından herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Özvar, yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir" denildi.

Öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler açısından endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Özvar, "Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifaedelerini kullandı.

BİLGİ ÜNİVERSİTE'NİN SATIŞI

Laureate International bünyesinde olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019 yılında Can Holding'e satılmıştı. Üniversitenin satışı için kademeli olarak 90 milyon dolar ödenmek üzere kademeli ve opsiyonlu bir uluslararası işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır" denilmişti.