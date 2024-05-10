TMSF bir varlığı satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Mondi Mobilya'yı satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin, Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.