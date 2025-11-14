TMSF boksit madenlerine kayyum oldu: Erdoğan'ın eski danışmanı şirketin CEO'suydu

Manipülasyon suçlamalarıyla geçtiğimiz günlerde kayyum atanan ve yöneticileri tutuklanan Investco Holding’e yönelik soruşturma genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Investco Holding AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında holding bünyesindeki şirketlerde ticari faaliyetlerin aksamasından dolayı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 20 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını bildirdi.

Kayyum atanan şirketlerden birisi de Verusa Holding AŞ. Bu holdingi diğerlerinden ayıran önemli ayrıntılar bulunuyor.

BOKSİT MADENİ

Türkiye’nin boksit madenlerinin neredeyse tamamı Verusa’ya ait. Ona bağlı Standard Boksit İşletmeleri AŞ.’nin elinde Adana, Antalya, Muğla, Karaman, Kahramanmaraş, Konya, Eskişehir ve Antep’te 22 boksit maden sahası var. Ayrıca Sivas, Erzincan ve Tokat’ta demir madenleri bulunuyor. Boksit, alüminyum üretiminde yüzde 99 kullanılan hammadde.

Sadece boksit değil, Verusa’nın altın madenleri de epey fazla. Holdinge bağlı Galata Altın’ın Tokat’ta 2, Balıkesir’de 3, Kütahya’da 2, Çankırı’da 2, Ankara’da 3, Bayburt, Amasya ve Manisa’da da 1’er altın madenine sahip.

MEGA PROJELER

Bir diğer önemli detay ise holdingin iktidarın mega projeleriyle ilişkisi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aldem Çelik İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi gibi projelerde yer aldı.

Gazeteci Bahadır Özgür eylül ayında yazdığı bir yazıda 2006’da kurulan Verusa Holding’in özellikle 2010’lardan sonra muazzam bir hızda büyüdü, neredeyse girmediği alan kalmadığını ifade etti.

ERDOĞAN’IN DANIŞMANI

Holdingin yöneticileri de dikkat çekici. ‘Bir Liderin Doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan’ kitabının yazarı ve 2011-2017 arasında Erdoğan’ın danışmanı olan, Ömer Özbay, Verusa’da CEO’luğunu yürütüyordu.

Versusa’nın yöneticileri arasında Ünsal Ban da vardı. 2014’te kamuda görev aldığı için ayrılmıştı. Ban geçen haftalarda yurtdışına kaçmıştı.