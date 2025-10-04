TMSF 'büyümeye' devam ediyor: Milyonlarca dolar kontrolüne geçti

Berker ailesinin Tekfen Holding’deki yüzde 25,23’lük hissesi Can Holding’e devredildi. Böylece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Can Holding, Tekfen Holding’deki payını önemli ölçüde artırarak şirketin en büyük hissedarı oldu.

Gazeteci Bahadır Özgür bu devirle birlikte milyonlarca dolarlık varlığın iktidarın kontrolüne geçtiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür şunları yazdı: “Milyonlarca dolarlık varlık iktidarın kontrolüne geçti! Can Holding'e el konulması ile TEKFEN'nin yüzde 42 hissesi TMSF'ye geçti. 6 ülkede yatırımı var. 31 Mart 2025 itibarıyla devam eden projelerinde kalan işlerin parasal tutarı 732 milyon dolar. En önemli şirketi. Toros Tarım. Gübre alanında toplam kapasitesinin yüzde 38'ini elinde bulunduruyor. Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi.”

Can Holding ve Ciner Holding’e kayyum atanmasının ardından TMSF’nin yönettiği şirket sayısı 1050’ye yükselmişti. TMSF bugün spor kulübünden medyaya, otomotivden enerjiye kadar onlarca sektörde faalüyet yürüten mega bir yapıya dönüşmüş durumda. Haziran 2025’te 500 milyar TL’lik bir varlığı kontrol eden TMSF’nin istihdam ettiği kişi sayısının ise 40 bini aştığı tahmin ediliyor.