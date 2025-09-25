TMSF, Can Medya’nın yeni yönetimini belirledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kara para soruşturması kapsamında el konulan Can Medya'nın yöneticilerini resmen atadı.

MedyaRadar’da yer alan habere göre, Ticaret Sicil Gazetesi’nde 24 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan ilana göre yönetime atanan isimler, İbrahim Paşalı, Hakan Hastaoğlu, Şeref Safa, Yusuf Öksüzömer, Serdar Karakuş, Ayşegül Aydoğan Uruş oldu.

15 Mart’ta da Flash TV'ye kayyum olarak atanan İbrahim Paşalı bir dönem Yeni Şafak Gazetesi’nde yazarlık yapmış, Hakan Hastaoğlu da Sabah Gazetesi’nde yazılar yazmıştı. Sicil Gazetesi’ne göre yeni yönetimin görev süresi 12 Ekim 2028 tarihinde sona erecek.

CAN HOLDİNG'E OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

15 Eylül’de ise operasyon düzenlenmiş 121 şirketin mal varlığı TMSF’ye geçmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmış; Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle aktarılmıştı: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Mehmet Şakir Can ise firari olarak aranıyorlar.