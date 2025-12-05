TMSF'den Beşiktaş Belediyesi'ne Aziz İhsan Aktaş haczi

TMSF, Aziz İhsan Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi'nden olan 465 milyon TL alacağı nedeniyle haciz kararı aldı.

Belediye ayrıca, bir faktöring şirketine olan 28 milyon TL alacak için de demirbaşlarını kaybetti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), işadamı Aziz İhsan Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’ndeki 465.255.173 TL tutarındaki alacağı için haciz kararı aldırdı.

Aktaş’ın toplam alacağı ise 1.2 milyar TL olarak kaydediliyor.

Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi’nin bir faktöring şirketine olan 28 milyon TL'lik borcu nedeniyle belediyenin demirbaşlarına el konuldu.