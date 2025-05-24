TMSF'den CHP'ye engel: Miting için afiş asma talebi reddedildi

CHP'nin 25 Mayıs'ra Bursa'da gerçekleştireceği mitinge ilişkin bir gelişme yaşandı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, CHP, 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da gerçekleştirecek miting için billboardlara afiş asma talebini yetkililere bildirdi.

Ancak talep, hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden TMSF tarafından reddedildi. CHP’li Canan Taşer, yaşananları "yalnızca bir billboard sansürü olarak değil, daha geniş çaplı bir susturma politikasının parçası olarak" değerlendirdi.

"DARBEYİ, MİLLETİN GÜCÜYLE PÜSKÜRTECEĞİZ"

CHP’li Taşer, billboardlara afiş asılmasının engellenmesini sadece teknik bir ret değil, doğrudan halkın iradesine müdahale olarak değerlendirdi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"25 Mayıs Pazar günü genel başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz “millet İradesine sahip çıkıyor” mitingimizle alakalı il başkanlığımızın ücretini ödemek üzere billboardlarda reklam verme talebi maalesef ki TMSF eliyle reddedilmiştir. Bu engelleme milli iradeye, demokrasiye, insanların haber alma özgürlüğüne ve demokratik katılımlara vurulan bir darbedir. Biz bu darbelere alışığız.

19 Mart’ta nasıl ki millet iradesine yapılan darbeyi milletin gücüyle püskürttüysek yine aynı şekilde Pazar günü kent meydanında yüzbinler olarak toplanıp hem genel başkanımızın yanında olacağız. Haksız ve hukuksuz bir şekilde adaletin artık a’sından bir bahsedemediğimiz bu ülkede hukuksuz bir şekilde tutuklu olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yoldaş olacağız.

Bursa’da büyükşehir belediyesi başta olmak üzere Osmangazi, Harmancık, Kemalpaşa belediyeleri 47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisine oy vererek güvenmeyi tercih etti ve halkçı belediyecilikle tanıştı. Gerek Bursa ve Türkiye’nin birçok ilinde belediye başkanlarımız da halkla iç içe, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışını şeffaf ve en dürüst şekilde halkımıza da anlatarak hizmetlerine devam ediyorlar. Yapılan anketlerde de son yerel seçimlerde seçilme oranımızın üstüne her ay puan katarak ilerliyoruz. Bu başarı genel iktidarı da getiren başarıdır aynı zamanda. Hem cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu haksız bir şekilde tutuklayarak hem de belediyeleri kendilerinin söylemleriyle silkelemeye çalışarak farklı yöntemlerle belediyelerimizin başarılı çalışmalarının önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halk gerçeği çok net bir şekilde görüyor” diye konuştu.

"SOKAKLARI YASAKLAYAMAZLAR"

Biz CHP olarak her gün sahadayız, alanlardayız” diyen Taşer, “Gerek sivil toplum kuruluşlarıyla, hemşeri dernekleriyle, akademisyenlerle buluşuyoruz. Gerekse çarşıda pazarda esnaflarımızla görüşüyoruz. İnsan her geçen gün artık bu ülkede yaşayamadıklarını söylüyor ekonomik rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Ama herkeste şunun farkında bu ülkede adalet olmadan, gerçek anlamıyla adalet gelmeden ne ekonomi, ne eğitim ne de sağlık düzelebilir. Bu sebeple halk gerçeği görüyor ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemeyecekler.

Ekrem başkanın, Emrah başkanın fotoğraflarını indirmeleri aslında tek adamın ve saray rejiminin ne kadar aciz duruma düştüğünün göstergesidir. İçeride hukuksuz bir şekilde tuttukları cumhurbaşkanı adayımızın fotoğraflarından bile korkar hale gelmiştir cumhurbaşkanı. Bursa’da yapacağımız miting öncesinde billboard engellemesiyle karşılaştık ama örgütümüz sahada. Broşür dağıtmalarını yapıyor aynı şekilde ilçelerimizin araçları sokak sokak, mahalle mahalle gezerek mitingimizin duyurusunu yapıyorlar. Bugün genel merkezimizin otobüsü Bursa’mızın tüm sokaklarını gezerek anons yapacak. Bu otobüse ilk ben geçip anonsu da yapacağım ne olursa olsun bizim yüzbinlerle buluşmamızı engelleyemeyecekler.