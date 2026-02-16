TMSF, dev bankayı satıyor: İhale tarihi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası’nın satış sürecine ilişkin ihale takviminde değişikliğe gitti.

Bank Pozitif’e yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Mart 2025’te TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Sözcü'nün haberine göre; TMSF tarafından satışa çıkarılan Bank Pozitif’in yüzde 97 oranındaki hissesinin devrine yönelik ihale, güncellenen takvime göre 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF’nin kayyum olarak yönettiği bankanın satış sürecinde daha önce 2025 yılının sonu olarak açıklanan tarihler, yaklaşık iki ay ileri alındı.

Yapılan revizyonla birlikte yatırımcıların mali tabloları inceleme ve bankayı yerinde ziyaret etme süresi Şubat 2026’ya kadar uzatıldı.

TEKLİF TESLİMİ VE AÇIK ARTIRMA TARİHİ

İhaleye katılacak yatırımcıların tekliflerini içeren kapalı zarfları, en geç 16 Şubat 2026 saat 19.00’a kadar TMSF’ye teslim etmesi gerekiyor.

Açık artırma ve ihale süreci ise 17 Şubat 2026 saat 14.00’te yapılacak.

Bank Pozitif’in satışına ilişkin tüm süreç, TMSF’nin İstanbul Şişli’de bulunan merkez binasında yürütülecek.