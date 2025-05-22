TMSF duyurdu: Dev şirket satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ (HES Kablo) paylarının yüzde 100'ünü 22 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Satış işlemi teklif ve ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 22 milyar TL muhammen bedel üzerinde satışa sunulacak paylarla ilgili ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

İhalenin, 1 Temmuz'da yapılması öngörülüyor. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.

BELLONA DA SATILMIŞTI

TMSF, geçtiğimiz günlerde de mobilya markası Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL'ye satmıştı. Şirket, Bellona bayileri tarafından ortaklaşa kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmıştı.