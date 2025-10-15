TMSF, el konulan bankayı satıyor: Muhammen bedel açıklandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Mart ayında el konulan Bank Pozitif satışa çıkıyor.

23 yıldır faaliyette olan banka için yapılacak ihalenin tarihi 12 Kasım 2025. İstenen muhammen bedel ise 1,1 milyar TL olarak belirlendi.

İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edilirken, son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak duyuruldu.

Verilen tekliflerin ardından belirlenen tarihte TMSF'nin Esentepe binasında yapılacak ihaleyle banka resmen satışa çıkarılacak.

KORK’UN ŞİRKETLERİNE EL KONULMUŞTU

Mart ayında gerçekleşen operasyonun ardından Bank Pozitif ve Payfix ve Flash Haber TV'nin sahibi olan tutuklu iş insanı Erkan Kork hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

İddianamede, Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 12 sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istendi.

Erkan Kork, operasyondan kısa süre önce, Halk TV’ye satışı engellenen Flash Haber TV’yi satın almıştı. Soruşturma kapsamında el konulan kurumlardan biri de Flash Haber olmuştu.