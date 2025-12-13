TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sosyal medya ve resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada kamuoyunda Habertürk TV'nin satıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TMSF'den yapılan açıklamada "Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: